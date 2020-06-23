Про парад в Росії, ситуацію на Донбасі та анексованому Криму – в програмі "Політбюро" на 24 каналі розповіли журналіст і блогер Денис Казанський, журналістка і ведуча Тетяна Попова, журналіст Євген Будерацький, російський журналіст Ігор Яковенко та перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Про парад в Росії

Російський парад до 9 травня, який перенесли на 24 червня, виглядатиме смішно та недолуго. Про це в ефірі 24 каналу сказав журналіст і блогер Денис Казанський.

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За його словами, це як святкувати день народження через пів року. Він вважає, якщо в Росії і хотіли створити атмосферу, як завжди у них на 9 травня, то їм це не вдасться.

Казанський переконаний, що це рекламна кампанія і мобілізуючий фактор. І на це є дві причини:

З одного боку, це зроблено для того, щоб люди йшли та голосували за зміни до конституції.

З іншого боку – Путін помпезними подіями намагається компенсувати свою жалюгідність.

"Зараз Путін сидить десь у своєму бункері, і я бачу, як з нього глузують. Я не дуже слідкую за російськими новинами, але стрічки соцмереж інколи заносять інформацію про те, як росіяни насміхаються над Путіним, мовляв "дєд паєхал в бункєрє" або "дєд вижил із ума", – розповів журналіст.

Він додав, що Путін таке жалюгідне становище хоче трохи відтінити і компенсувати помпезними подіями.

Коли немає досягнень, реальних приводів для гордості – зазвичай відсталі тоталітарні режими компенсують це помпезними подіями,

– наголосив Казанський.

Журналістка і ведуча Тетяна Попова підтвердила слова Казанського.

"Хотіла б ще додати, що їм треба змінити інформаційну "повістку". В Росії були пікети і затримання. Їм треба вуличні акції перебити іншим приводом. Але, звісно, передовсім – це "побєдоносіє" перед змінами до конституції", – зазначила Попова.

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Про парад на тимчасово непідконтрольних територіях

На тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу такий парад може мати інший підтекст, припускає журналіст Казанський.

"Для них завжди говорять, що вони йдуть в Росію. Це як морква, якою водять перед носом у людей, які розуміють, що їх у Росію не беруть, вони живуть у невизнаній сірій зоні. От їм і надають компенсацію у вигляді російських прапорців чи параду", – пояснив свої припущення Казанський.

Чому не варто говорити про парад у Росії

Журналіст наголосив: те, що відбувається у Москві – це справи іншої країни. Щобільше, вони це і роблять для того, щоб ми істерично реагували.

Що стосується Донбасу – переконаний Казанський – там є багато інших приводів, на які можна реагувати: випадки викрадення, порушення прав. Журналіст розповів, що саме завдяки реакції України і завдяки підняттю питання на засіданні ТКГ вдалося створити резонанс і звільнити дружину громадянина Іспанії Євгенію Єпес-Веньєса з полону. Її викрали 3 червня.

"Вона 20 днів провела в полоні. Ще не давала інтерв'ю. Але з нею погано там поводилися. Завдяки резонансу вдалося досягти її звільнення. От на такі випадки треба реагувати. А що стосується плясок з бубнами – це не привід для реакції", – підсумував Казанський.

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Про інші випадки, коли підняття питань на засіданнях ТКГ дали потрібний резонанс – дивіться у відео програми.

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