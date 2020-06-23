О параде в России, ситуации на Донбассе и в аннексированном Крыму – в программе "Политбюро" на 24 канале рассказали журналист и блогер Денис Казанский, журналистка и ведущая Татьяна Попова, журналист Евгений Будерацкий, российский журналист Игорь Яковенко и первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

О параде в России

Российский парад к 9 мая, который перенесли на 24 июня, будет выглядеть смешно и нелепо. Об этом в эфире 24 каналу сказал журналист и блогер Денис Казанский.

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По его словам, это как праздновать день рождения через полгода. Он считает, что если в России и хотели создать атмосферу, как всегда у них на 9 мая, то им это не удастся.

Казанский убежден, что это рекламная кампания и мобилизующий фактор. И на это есть две причины:

С одной стороны, это сделано для того, чтобы люди шли и голосовали за изменения в Конституцию.

С другой стороны – Путин помпезными событиями пытается компенсировать свою ничтожность.

"Сейчас Путин сидит где-то в своем бункере, и я вижу, как с него смеются. Я не очень слежу за российскими новостями, но ленты соцсетей иногда заносят информацию о том, как россияне смеются над Путиным, мол "дед паехал в бункере" или "дед выжил из ума", – рассказал журналист.

Он добавил, что Путин такое жалкое положение хочет немного оттенить и компенсировать помпезными событиями.

Когда нет достижений, реальных поводов для гордости – обычно отсталые тоталитарные режимы компенсируют это помпезными событиями,

– отметил Казанский.

Журналистка и ведущая Татьяна Попова подтвердила слова Казанского.

"Хотела бы еще добавить, что им нужно изменить информационную "повестку". В России были пикеты и задержания. Им надо уличные акции перебить другим предлогом. Но, конечно, прежде всего – это "победоносие" перед изменениями в Конституцию", – отметила Попова.

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О параде на временно неподконтрольных территориях

На временно неподконтрольных территориях Донбасса такой парад может иметь другой подтекст, предполагает журналист Казанский.

"Для них всегда говорят, что они идут в Россию. Это как морковь, которой водят перед носом у людей, которые понимают, что их в Россию не берут, они живут в непризнанной серой зоне. Вот и предоставляют компенсацию в виде российских флажков или парада", – пояснил свои предположения Казанский.

Почему не стоит говорить о параде в России

Журналист отметил: то, что происходит в Москве – это дела другой страны. Более того, они это и делают для того, чтобы мы истерически реагировали.

Что касается Донбасса – убежден Казанский – там есть много других поводов, на которые можно реагировать: случаи похищения, нарушение прав. Журналист рассказал, что именно благодаря реакции Украины и благодаря поднятию вопроса на заседании ТКГ удалось создать резонанс и освободить жену гражданина Испании Евгению Йепес-Веньеса из плена. Ее похитили 3 июня.

"Она 20 дней провела в плену. Еще не давала интервью. Но с ней плохо там обращались. Благодаря резонансу удалось достичь ее освобождения. Вот в таких случаях надо реагировать. А что касается плясок с бубнами – это не повод для реакции", – подытожил Казанский.

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О других случаях, когда поднятие вопросов на заседаниях ТКГ дали нужный резонанс – смотрите в видео программы.

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