Война на Донбассе уносит жизни детей не только на оккупированных территориях. С начала боевых действий на подконтрольной Украине территории погибли 28 детей и еще 85 получили ранения различной степени тяжести.

На территории Донецкой области, подконтрольной Украины, с начала войны погибли почти три десятка детей, сообщила начальник службы по делам детей Донецкой ОГА Наталья Тимофеева.

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В результате военных действий на территории области, где органы государственной власти в полном объеме осуществляют свои полномочия, погибли 28 детей и 85 детей получили ранения различной степени тяжести,

– сообщила Тимофеева.

Все раненые дети получили необходимую медицинскую помощь.

Какова текущая ситуация

в настоящее время под наблюдением врачей находятся 47 детей;

21 ребенок выехал за пределы области;

17 детей достигли совершеннолетия, их передали под надзор взрослой службы здравоохранения.

Лечение и реабилитация детей

Дети, которым это было нужно, провели операции. В результате семи детям установили протезы. Пока что дети не нуждаются в их замене. Однако в случае необходимости это обещают сделать бесплатно.

Кроме того, многие дети получили психологические травмы. В Донецкой ОГА говорят, что детей обеспечивают отдыхом в санаториях и курортах. В частности, в 2019 году реабилитационное лечение получили 46 детей.

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