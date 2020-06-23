Війна на Донбасі забирає життя дітей не лише на окупованих територіях. Від початку бойових дій на підконтрольних Україні землях загинули 28 дітей та ще 85 отримали поранення різного ступеня важкості.

На території Донецької області, підконтрольній Україні, від початку війни загинули майже три десятки дітей, повідомила начальниця служби у справах дітей Донецької ОДА Наталія Тимофеєва.

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Унаслідок воєнних дій на території області, де органи державної влади в повному обсязі здійснюють свої повноваження, загинули 28 дітей та 85 дітей отримали поранення різного ступеня важкості,

– повідомила Тимофеєва.

Усі поранені діти отримали необхідну медичну допомогу.

Яка поточна ситуація

наразі під наглядом лікарів перебувають 47 дітей;

21 дитина виїхала за межі області;

17 дітей досягли повноліття, їх передали під нагляд дорослої служби охорони здоров’я.

Лікування та реабілітація дітей

Діти, яким це було потрібно, провели операції. У результаті сімом дітям встановили протези. Поки діти не потребують їхньої заміни. Однак у випадку потреби це обіцяють зробити безкоштовно.

Крім того, багато дітей отримали психологічні травми. У Донецькій ОДА кажуть, що дітей забезпечують відпочинком у санаторіях та курортам. Зокрема, у 2019 році реабілітаційне лікування отримали 46 дітей.

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Що відомо про жертв та поранених на окупованих територіях