Парад вже провалився, ще не почавшись, – російський журналіст Яковенко
У Росії 24 червня відбудеться парад до Дня перемоги, який перенесли з 9 травня на 24 червня через пандемію COVID-19. На думку російського журналіста Ігоря Яковенка, цей парад буде суто символічний. Зокрема, тому що, як відомо, в 35 містах глави адміністрацій регіонів заявили, що його не буде в призначений час.
В ефірі програми "Політбюро" на 24 каналі він відзначив, що це унікальне явище. Адже Путін каже, що парад буде, а 35 глав адміністрацій, губернаторів, які очільник Кремля і сам підбирав, говорять, що його не буде.
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"Парад вже провалився, ще не почавшись", – наголосив Ігор Яковенко.
Також журналіст відзначив, що зараз зовсім незрозуміло, хто з керівників іноземних держав приїде в РФ, щоб відвідати цю подію. І додав, що глави різних країн під різними приводами відмовляються від поїздки.
Також, на думку журналіста, рейтинг Путіна зараз перебуває на найнижчій позначці за всі 20 років його перебування в Кремлі. І ніяких шансів його підняти найближчим часом не існує. Тому існує така імітація:
- імітація параду;
- імітація голосування;
- імітація обнулення.
Путін вже, я припускаю, обнулився до межі,
– додав Ігор Яковенко.
Що відомо про парад Перемоги у Москві
- Парад Перемоги мав відбутись у російській столиці 9 травня, однак через пандемію COVID-19 захід перенесли на 24 червня.
- Вибір дати Путін пояснює тим, що в цей день у 1945 році Сталін провів парад переможців на Червоній площі. 26 червня пройде марш так званого "Безсмертного полку".
- Ветеранів Другої світової війни, які на параді сидітимуть поруч із Путіним, закрили на карантин.
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