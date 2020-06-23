У Росії 24 червня відбудеться парад до Дня перемоги, який перенесли з 9 травня на 24 червня через пандемію COVID-19. На думку російського журналіста Ігоря Яковенка, цей парад буде суто символічний. Зокрема, тому що, як відомо, в 35 містах глави адміністрацій регіонів заявили, що його не буде в призначений час.

В ефірі програми "Політбюро" на 24 каналі він відзначив, що це унікальне явище. Адже Путін каже, що парад буде, а 35 глав адміністрацій, губернаторів, які очільник Кремля і сам підбирав, говорять, що його не буде.

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"Парад вже провалився, ще не почавшись", – наголосив Ігор Яковенко.

Також журналіст відзначив, що зараз зовсім незрозуміло, хто з керівників іноземних держав приїде в РФ, щоб відвідати цю подію. І додав, що глави різних країн під різними приводами відмовляються від поїздки.

За словами Ігоря Яковенка, парад буде в режимі мультиплікації. Громадянам пропонують подивитися його по телевізору. "Зрозуміло, що це вже профанація, а не парад", – зауважив він.

Також, на думку журналіста, рейтинг Путіна зараз перебуває на найнижчій позначці за всі 20 років його перебування в Кремлі. І ніяких шансів його підняти найближчим часом не існує. Тому існує така імітація:

імітація параду;

імітація голосування;

імітація обнулення.

Путін вже, я припускаю, обнулився до межі,

– додав Ігор Яковенко.

Що відомо про парад Перемоги у Москві