У Росії проведуть парад з нагоди Дня перемоги 24 червня, який перенесли через пандемію коронавірусу. Хто приїде до Путіна і які наслідки для України, – в матеріалі 24 каналу.

Політична помилка Путіна

Як розповів 24 каналу директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко, перенесення параду з 9 травня на 24 червня – не хитрість, а політична помилка Путіна. Таким чином, на думку політолога, Путін відриває сьогоднішню Росію від СРСР. (Як відомо, Росія вважає себе правонаступницею СРСР – "24").

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Небоженко підкреслює: свого часу було дві важливі характеристики СРСР, на чому трималася гідність радянської людини. Перша – парад на День перемоги, де підкреслювалася перемога СРСР над Гітлером. Друга – запуск космічних кораблів.

За кілька місяців на очах обвалилися дві важливі речі для Росії. Тепер 9 травня можна святкувати в будь-який зручний для господаря – Путіна – час. А Ілон Маск запустив у космос перший приватний корабель,

– наголошує Віктор Небоженко.

Увага! Вибір дати 24 червня Путін пояснює тим, що в цей день у 1945 році Сталін провів парад переможців на Червоній площі. 26 червня пройде марш так званого "бєссмєртного полку".



Лукашенко перехопив ініціатиу Путіна на 9 травня / Фото Getty

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За словами експерта, такі дії Путіна фактично ставлять хрест на СРСР. Лукашенко, який провів парад до Дня перемоги 9 травня, морально в політичному плані виглядає сильніше, ніж власник величезної Росії – Путін. І тепер Білорусь претендує на маленький СРСР.

Західні лідери до Путіна не приїдуть

Як відомо, Путін розраховував, що на парад 9 травня приїде низка західних лідерів. Зокрема, президент Франції Макрон, а також представник Білого Дому. Чи запросила Росія їх на 24 червня, поки невідомо. Відвідати парад планують президенти Молдови та Казахстану Ігор Додон і Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков і лідер Сербії Олександр Вучич. До речі, президента Зеленського Росія не запросила.

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Директор Інституту світової політики Євген Магда нагадує: культ "побєдобєсія" в Росії дуже потужний.

У Путіна був розрахунок, що на парад приїдуть світові лідери. Зокрема, очікували президента Франції Макрона. Навіть сподівалися на Трампа. А через пандемію на парад міг приїхати хіба що Лукашенко і президент Молдови Додон,

– зазначає Євген Магда.



Трамп до Путіна вже не поїде / Фото Getty

Віктор Небоженко вважає, що західні лідери не приїдуть на парад до Путіна. Експерт це пояснює протистоянням Трампа з Китаєм. У зв’язку з чим Трамп хоче повернути Росію в G7. І це сильно злить її інших учасників. У Британії заявили, що готові блокувати повернення РФ до складу "Великої сімки". А канцлерка ФРН Меркель і прем’єр Канади Трюдо відмовилися їхати до Вашингтону на очний саміт G7, що мав відбутися наприкінці червня.

Чого Україні чекати від Путіна

Російська соціологічна компанія "Левада-центр" зафіксувала рекордне падіння довіри до Путіна. Згідно опитування, проведеного 24-27 квітня, Путіну довірять лише 25% росіян. Загалом за два роки Путін розгубив половину довіри: в листопаді 2017 року йому довіряли 59% росіян, у березні 2019-го – 41%, у січні 2020-го – 35%.

Чи вдасться завдяки проведенню параду Путіну компенсувати різке зниження довіри до себе, - питання. Водночас, падіння рейтингів, у тому числі, на думку експертів, може стати причиною нового наступу Путіна на Україну.



Через засуху в Криму Путін може розпочати наступ

Але, на думку Віктора Небоженка, Росія зараз не може собі дозволити наступ на Україну. Адже Кремль намагається під приводом пандемії послабити антиросійські санкції. Що свідчить про слабкість Кремля, який раніше заявляв, що не боїться санкцій.

Причиною для наступу на Україну, підкреслює політолог, може стати проблема гострої нестачі води в Криму. На півострові три місяці немає дощів. Якщо так буде і далі, то постане питання про техногенну катастрофу.

Через проблеми з водою в Криму цілком можливо, що Росія поставить завдання прориву до Дніпровського водоканалу. Це єдине, що може змусити Путіна плюнути на санкції, важке економічне становище і полізти на Маріуполь,

– наголосив Віктор Небоженко.