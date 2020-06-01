Росія не запрошувала Володимира Зеленського на парад Перемоги в Москві, який планують провести 24 червня. У Путіна пояснюють це відсутністю діалогу з Україною на вищому рівні.

Президента України не запросили в Москву на парад, присвячений 75-ій річниці Дня Перемоги, підтвердив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков одному з російських телеканалів, пише 24 канал.

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Ми бачимо, що, на жаль, поки ми, попри наявність певних контактів, не можемо похвалитися позитивною динамікою в розвитку діалогу на вищому рівні,

– зазначив Пєсков.

За його словами, позитивної тенденції немає у співпраці РФ з Україною та Грузією. Пєсков додав, що динаміка розвитку відносин "залежить від виконання зобов'язань, які керівництво країни взяло на себе".

До слова, раніше Володимир Путін оголосив, що парад на честь 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні проведуть 24 червня.

Святкування 9 травня в Росії: основне

Попри епідемію коронавірусу У Москві пройшли традиційні урочистості до 9 травня.

Західні ЗМІ зафіксували акцію "Безсмертний полку". Її учасниками здебільшого були діти, ще й без засобів індивідуального захисту.

Щонайменше у 376 російських військових виявили коронавірус під час репетиції параду до 9 травня.

Через кілька днів після цього РФ стала другою у світі за кількістю заражених COVID-19. Наразі залишається на третій позиції.

Зверніть увагу! Станом на 1 червня у Росії підтвердили понад 414 тисяч випадків коронавірусу. Понад 4,8 тисячі людей померли від недуги.