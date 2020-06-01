У Путина объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад
Россия не приглашала Владимира Зеленского на парад Победы в Москве, который планируется провести 24 июня. У Путина объясняют это отсутствием диалога с Украиной на высшем уровне.
Президента Украины не пригласили в Москву на парад, посвященный семьдесят пятой годовщине Дня Победы, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков одному из российских телеканалов, пишет 24 канал.
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Мы видим, что, к сожалению, пока мы, несмотря на наличие определенных контактов, не можем похвастаться положительной динамикой в развитии диалога на высшем уровне,
- отметил Песков.
По его словам, положительной тенденции нет в сотрудничестве РФ с Украиной и Грузией. Песков добавил, что динамика развития отношений "зависит от выполнения обязательств, которые руководство страны приняло на себя".
К слову, ранее Владимир Путин объявил, что парад в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне проведут 24 июня.
Празднование 9 мая в России: основное
- Несмотря на эпидемию коронавируса в Москве прошли традиционные торжества 9 мая.
- Западные СМИ зафиксировали акцию "Бессмертный полк". Ее участниками в основном были дети, еще и без средств индивидуальной защиты.
- Минимум у 376 российских военных обнаружили коронавирус во время репетиции парада к 9 мая.
- Через несколько дней после этого РФ стала второй в мире по количеству зараженных COVID-19. Пока остается на третьей позиции.
Обратите внимание! По состоянию на 1 июня в России подтвердили более 414 тысяч случаев коронавируса. Более 4,8 тысячи человек умерли от болезни.