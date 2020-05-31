Известный российский оппозиционный политик Андрей Пионтковский заявил, что Путина могут отстранить от власти 5 – 6 человек из числа его ближайшего окружения. Они до сих пор не сделали этого, поскольку находятся в состоянии "когнитивного диссонанса".

Конец эпохи правления Путина

В авторитарных режимах действия может совершать только близкое окружение диктатора. Такое мнение российский оппозиционный политик высказал в интервью OBOZREVATEL.

Актуально Три принципа против режима Путина

Пионтковский отметил, что в близком окружении Путина есть 5 – 6 человек, которые могли бы свергнуть российского диктатора.

Рассмотрим психологию этих лиц, которые могут свергнуть Путина. Они понимают, что эта телевизионная пустышка (Владимир Путин – 24 канал) перестает работать. Почему же тогда они его не меняют? А потому что изменение этой прокладки представляет серьезную опасность для них,

– пояснил он.

По мнению оппозиционера, властной верхушке придется публично признать, что Путин не является "отцом" народа, что неизбежно приведет к дискредитации и самой верхушки.

"У них баланс страха: и оставаться с Путиным страшно, потому что все обрушивается, он их уже не защищает от недовольства людей, и снимать его страшно, потому что это означает сразу вычеркнуть весь этот 20-летний период, дискредитировать его и тем самым дискредитировать себя. Они находятся в таком серьезном когнитивном диссонансе", – пояснил Пионтковский.

Реальный рейтинг Путина

Пионтковский добавил, что реальный рейтинг уровня поддержки Путина составляет лишь 17%.

Важно Рейтинг Путина конкретно обвалился: свежий опрос

Реальный рейтинг Путина в России формируется на основе закрытых опросов ФСБ. Ссылаясь на данные российского политолога Валерия Соловья, Пионтковский сообщил, что последний закрытый опрос показал уровень поддержки Путина 17%.

Это как бы ноль, потому что в России 17% всегда будут голосовать за любую власть,

– отметил он.

Вместе с тем политик убежден, что 83% россиян, которые не поддерживают Путина, не пойдут на радикальные шаги по смене власти из-за отсутствия политической структуры.