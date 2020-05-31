Відомий російський опозиційний політик Андрій Піонтковський заявив, що Путіна можуть усунути від влади 5 – 6 осіб з-поміж його найближчого оточення. Вони досі не зробили цього, оскільки перебувають в стані "когнітивного дисонансу".

Кінець епохи правління Путіна

В авторитарних режимах дії може вчиняти лише близьке оточення диктатора. Таку думку російський опозиційний політик висловив в інтерв'ю OBOZREVATEL.

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Піонтковський наголосив, що у близькому оточенні Путіна є 5 – 6 людей, які могли б скинути російського диктатора.

Розгляньмо психологію цих осіб, які можуть скинути Путіна. Вони розуміють, що ця телевізійна пустушка (Володимир Путін – 24 канал) перестає працювати. Чому ж тоді вони його не змінюють? А тому що зміна цієї прокладки представляє серйозну небезпеку для них,

– пояснив він.

На думку опозиціонера, владній верхівці доведеться публічно визнати, що Путін не є "батьком" народу, що неминуче призведе до дискредитації й самої верхівки.

"У них баланс страху: і залишатися з Путіним страшно, тому що все обрушується, він їх уже не захищає від невдоволення людей, і знімати його страшно, тому що це означає відразу викреслити весь цей 20-річний період, дискредитувати його і тим самим дискредитувати себе. Вони знаходяться в такому серйозному когнітивному дисонансі", – пояснив Піонтковський.

Реальний рейтинг Путіна

Піонтковський додав, що реальний рейтинг рівень підтримки Путіна становить лише 17%.

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Реальний рейтинг Путіна у Росії формується на основі закритих опитувань ФСБ. Посилаючись на дані російського політолога Валерія Солов'я, Піонтковський повідомив, що останнє закрите опитування показало рівень підтримки Путіна 17%.

Це нібито нуль, тому що в Росії 17% завжди будуть голосувати за будь-яку владу,

– зауважив він.

Разом з тим політик переконаний, що 83% росіян, які не підтримують Путіна, не підуть на радикальні кроки зі зміни влади через відсутність політичної структури.