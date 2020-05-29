Три принципи проти режиму Путіна

Путін знає, що чим менше вождь популярний, тим легше його прибрати другим мисливцям на владу і гроші.

До некоторой степени мы все испорчены преподаванием истории на советский манер. Мы все так или иначе живем формулой революции. Нет, не про верхи и низы, а самой элементарной и даже насквозь лживой "Бежит матрос, бежит солдат, стреляют на ходу". Мы думаем, что тирании рушатся только так. Забыв, во-первых, что Временное правительство Керенского можно обвинять в чем угодно, но только не в тиранстве. Это было очень слабое правительство, что и доказал Ленин.

Обратите внимание: Путин не может больше тянуть

И, во-вторых, что очень многие тирании пали без кровавой революции, просто из-за невозможности продолжать управлять по-старому. Так пал на моей памяти Франкистский режим, режим Салазара, режим Черных полковников в Греции. Я уже не говорю по все коммунистические режимы Восточной и Центральной Европы, которые пали, потеряв поддержку СССР, за считанные месяцы.

Три принципа уничтожение путинского режима

И наша задача сейчас не искать "матроса, солдата и рабочего с пулеметом", а сделать правление этого Путинского режима внутренно невыносимо тяжким. И здесь первый принцип – никакой поддержки ему ни в чем. Жить по возможности так, как будто его нет. И уж ни в коем случае не связывать свой успех и благополучие с этим режимом. Именно подстраиванием в него мы продлеваем режиму жизнь. То есть, говоря словами апостола Павла: "не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте" [Еф.5:11].

Второй принцип – проверять все деяния этой власти, выставлять их на внутреннюю и международную экспертизу, широко объявлять о выводах этой экспертизы. Это касается и выборов, и конституционных реформ и борьбы с коронавирусом, и агрессии в Сирии, Ливии, Украине...

Третий принцип – обличать все попытки власти оправдать коммунистическое прошлое и деяния Ленина, Сталина, ВЧК-КГБ. Оправдание означает попытку повторения. Если мы не хотим повторения большевицкой тирании – мы должны без устали обличать коммуноностальгию Путина, его друзей и подельников.

Волки от испуга скушают друг друга

Изолгавшаяся, утонувшая в авантюрах, разворовавшая народное достояние эгоистичная путинская власть все больше и больше становится несостоятельной в глазах мира и главное – русского народа. Процесс не завершен еще, но он продолжается. И, очень возможно, нам удастся обойтись без "матроса и солдата" – "волки от испуга скушают друг друга". Такое бывает.

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Именно этой цели – выявлению полной моральной несостоятельности Путинской власти – служит и то важное дело, которое происходит ныне. Поправки к Конституции, являющиеся в действительности на 90% только условием "обнуления сроков единовластия", приняты на рассмотрение Венецианской Комиссией. Европа вынесет свой вердикт о соответствии инициатив Путинской власти демократии и правам человека.

Многие пожмут плечами – вывод предрешен и Путину на него наплевать. Ему может быть и наплевать, но он знает, что чем менее вождь популярен, тем легче его убрать другим охотникам до власти и денег. А в мире "Баламута" таких охотников всегда много. В этом и состоит для самозванца невыносимость жизни под санкциями, обличениями и презрением собственного народа.

Я рад, что Европа на этот раз не отвернулась от русских проблем. В конце концов, это и ее – Европы – проблемы.