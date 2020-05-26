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Путин приказал таки провести парад к 9 мая несмотря на коронавирус: дата

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Парад в России ко Дню Победы 2020: когда состоится, дата
Путин приказал провести парад / Getty Images

Масштабное празднование 75-ой годовщины Дня Победы в России состоится 24 июня. Акцию так называемого "Бессмертного полка" и военно-морской парад проведут в России 26 июля.

Соответствующее решение принял президент РФ Владимир Путин, сообщает Meduza.

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Что приказал Путин

Лидер Кремля приказал немедленно начать подготовку к событию в Москве и других городах. Путин говорит, что акцию так называемого "Бессмертного полка" перенесут, если ситуация с коронавирусом не улучшится.

Путин о праздновании Дня победы в России: видео

Заметим, что 9 мая в России несмотря на эпидемию COVID-19 состоялись празднования. Уже через несколько дней после этого РФ заняла 2 место по количеству зараженных коронавирусом в мире.

Как прошло 9 мая в России: коротко

  • В Москве прошли традиционные торжества к 9 мая несмотря на пандемию коронавируса и рекомендации ВОЗ не делать этого.
  • Западные СМИ зафиксировали акция "Бессмертный полк". Ее участниками в основном были дети, да еще и без средств индивидуальной защиты.
  • Минимум у 376 российских военных обнаружили коронавирус во время репетиции парада к 9 мая.
  • Всего через несколько дней Россия стала второй в мире по количеству зараженных COVID-19, а сейчас остается на третьей позиции.

По состоянию на 26 мая в России подтвердили свыше 360 тысяч случаев коронавируса, около 4 тысяч человек умерли.

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: 9 мая Владимир Путин Новости России Коронавирус COVID-19 Новости политики
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