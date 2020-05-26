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Путін наказав таки провести парад до 9 травня попри коронавірус: дата

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Парад в Росії до Дня перемоги 2020: коли відбудеться, дата
Путін наказав провести парад / Getty Images

Масштабне святкування 75-ої річниці Дня Перемоги у Росії відбудеться 24 червня. Акцію так званого "Безсмертного полку" і війського-морський парад проведуть у Росії 26 липня.

Відповідне рішення прийняв президент РФ Володимир Путін, повідомляє Meduza.

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Що наказав Путін

Лідера Кремля наказав негайно розпочати підготовку по події у Москві та інших містах. Путін каже, що акцію так званого "Безсмертного полку" перенесуть, якщо ситуація з коронавірусом не покращиться.

Путін про відзначення Дня перемоги у Росії: відео

Зауважимо, що 9 травня у Росії попри епідемію COVID-19 відбулися святкування. Вже через кілька днів після цього РФ посіла 2 сходинку за кількістю заражених на коронавірус у світі.

Як відбулося 9 травня в Росії: коротко

  • У Москві пройшли традиційні урочистості до 9 травня попри пандемію коронавірусу та рекомендації ВООЗ не робити цього.
  • Західні ЗМІ зафіксували акція "Безсмертний полку". Її учасниками здебільшого були діти, та ще й без засобів індивідуального захисту.
  • Щонайменше у 376 російських військових виявили коронавірус під час репетиції параду до 9 травня.
  • Загалом через кілька днів Росія стала другою у світі за кількістю заражених COVID-19, а зараз залишається на третій позиції.

Станом на 26 травня у Росії підтвердили понад 360 тисяч випадків коронавірусу, близько 4 тисяч людей померли.

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: 9 травня Володимир Путін Новини Росії Коронавірус COVID-19 Новини політики
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