В России проведут парад по случаю Дня победы 24 июня, который перенесли из-за пандемии коронавируса. Кто приедет к Путину и какие последствия для Украины, – в материале 24 канала.

Политическая ошибка Путина

Как рассказал 24 каналу директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, перенос парада с 9 мая на 24 июня – не хитрость, а политическая ошибка Путина. Таким образом, по мнению политолога, Путин отрывает сегодняшнюю Россию от СССР. (Как известно, Россия считает себя правопреемницей СССР – "24").

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Небоженко подчеркивает: в свое время были две важные характеристики СССР, на чем держалось достоинство советского человека. Первая – парад на День победы, где подчеркивалась победа СССР над Гитлером. Вторая – запуск космических кораблей.

За несколько месяцев на глазах обвалились две важные вещи для России. Теперь 9 мая можно праздновать в любое удобное для хозяина – Путина – время. А Илон Маск запустил в космос первый частный корабль,

– отмечает Виктор Небоженко.

Внимание! Выбор даты 24 июня Путин объясняет тем, что в этот день в 1945 году Сталин провел парад победителей на Красной площади. 26 июня пройдет марш так называемого "Бессмертного полка".

Лукашенко перехватил инициативу Путина на 9 мая / Фото Getty

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По словам эксперта, такие действия Путина фактически ставят крест на СССР. Лукашенко, который провел парад ко Дню победы 9 мая, морально в политическом плане выглядит сильнее, чем владелец огромной России – Путин. И теперь Беларусь претендует на маленький СССР.

Западные лидеры к Путину не приедут

Как известно, Путин рассчитывал, что на парад 9 мая приедет ряд западных лидеров. В частности, президент Франции Макрон, а также представитель Белого Дома. Пригласила ли Россия их на 24 июня, пока неизвестно. Посетить парад планируют президенты Молдовы и Казахстана Игорь Додон и Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и лидер Сербии Александр Вучич. Кстати, президента Зеленского Россия не пригласила.

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Директор Института мировой политики Евгений Магда напоминает: культ "победобесия" в России очень мощный.

У Путина был расчет, что на парад приедут мировые лидеры. В частности, ожидали президента Франции Макрона. Даже надеялись на Трампа. А из-за пандемии на парад мог приехать разве что Лукашенко и президент Молдовы Додон,

– отмечает Евгений Магда.



Трамп к Путину уже не поедет / Фото Getty

Виктор Небоженко считает, что западные лидеры не приедут на парад к Путину. Эксперт это объясняет противостоянием Трампа с Китаем. В связи с чем Трамп хочет вернуть Россию в G7. И это сильно злит ее других участников. В Британии заявили, что готовы блокировать возвращение РФ в состав "Большой семерки". А канцлер ФРГ Меркель и премьер Канады Трюдо отказались ехать в Вашингтон на очный саммит G7, который должен состояться в конце июня.

Чего Украине ждать от Путина

Российская социологическая компания "Левада-центр" зафиксировала рекордное падение доверия к Путину. Согласно опросу, проведенному 24-27 апреля, Путину доверят лишь 25% россиян. В целом за два года Путин растерял половину доверия: в ноябре 2017 года ему доверяли 59% россиян, в марте 2019-го – 41%, в январе 2020-го – 35%.

Удастся ли Путину благодаря проведению парада компенсировать резкое снижение доверия к себе, – вопрос. В то же время, падение рейтингов, в том числе, по мнению экспертов, может стать причиной нового наступления Путина на Украину.



Из-за засухи в Крыму Путин может начать наступление

Но, по мнению Виктора Небоженко, Россия сейчас не может себе позволить наступление на Украину. Ведь Кремль пытается под предлогом пандемии ослабить антироссийские санкции. Что свидетельствует о слабости Кремля, который ранее заявлял, что не боится санкций.

Причиной для наступления на Украину, подчеркивает политолог, может стать проблема острой нехватки воды в Крыму. На полуострове три месяца нет дождей. Если так будет и дальше, то встанет вопрос о техногенной катастрофе.

Из-за проблем с водой в Крыму вполне возможно, что Россия поставит задачу прорыва к Днепровскому водоканалу. Это единственное, что может заставить Путина плюнуть на санкции, тяжелое экономическое положение и полезть на Мариуполь,

– отметил Виктор Небоженко.