Парад уже провалился, еще не начавшись, – российский журналист Яковенко
В России 24 июня состоится парад ко Дню победы, который перенесли с 9 мая на 24 июня из-за пандемии COVID-19. По мнению российского журналиста Игоря Яковенко, этот парад будет чисто символическим. В частности, потому что, как известно, в 35 городах главы администраций регионов заявили, что его не будет в назначенное время.
В эфире программы "Политбюро" на 24 канале он отметил, что это уникальное явление. Ведь Путин говорит, что парад будет, а 35 глав администраций, губернаторов, которых глава Кремля сам и подбирал, говорят, что его не будет.
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"Парад уже провалился, еще не начавшись", – подчеркнул Игорь Яковенко.
Также журналист отметил, что сейчас совершенно непонятно, кто из руководителей иностранных государств приедет в РФ, чтобы посетить это событие. И добавил, что главы разных стран под различными предлогами отказываются от поездки.
По словам Игоря Яковенко, парад будет в режиме мультипликации. Гражданам предлагают посмотреть его по телевизору. "Понятно, что это уже профанация, а не парад", – отметил он.
Также, по мнению журналиста, рейтинг Путина сейчас находится на самой низкой отметке за все 20 лет его пребывания в Кремле. И никаких шансов его поднять в ближайшее время не существует. Поэтому существует такая имитация:
- имитация парада;
- имитация голосования;
- имитация обнуления.
Путин уже, я предполагаю, обнулился до предела,
– добавил Игорь Яковенко.
Что известно о Параде Победы в Москве
- Парад Победы должен был состояться в российской столице 9 мая, однако из-за пандемии COVID-19 мероприятие перенесли на 24 июня.
- Выбор даты Путин объясняет тем, что в этот день в 1945 году Сталин провел парад победителей на Красной площади. 26 июня пройдет марш так называемого "Бессмертного полка".
- Ветеранов Второй мировой войны, которые на параде будут сидеть рядом с Путиным, закрыли на карантин.
- Как пишут российские СМИ со ссылкой на слова Дмитрия Пескова, на парад прибудут лидеры Беларуси, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Сербии и руководители самопровозглашенных Южной Осетии и Абхазии.