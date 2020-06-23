В России 24 июня состоится парад ко Дню победы, который перенесли с 9 мая на 24 июня из-за пандемии COVID-19. По мнению российского журналиста Игоря Яковенко, этот парад будет чисто символическим. В частности, потому что, как известно, в 35 городах главы администраций регионов заявили, что его не будет в назначенное время.

В эфире программы "Политбюро" на 24 канале он отметил, что это уникальное явление. Ведь Путин говорит, что парад будет, а 35 глав администраций, губернаторов, которых глава Кремля сам и подбирал, говорят, что его не будет.

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"Парад уже провалился, еще не начавшись", – подчеркнул Игорь Яковенко.

Также журналист отметил, что сейчас совершенно непонятно, кто из руководителей иностранных государств приедет в РФ, чтобы посетить это событие. И добавил, что главы разных стран под различными предлогами отказываются от поездки.

По словам Игоря Яковенко, парад будет в режиме мультипликации. Гражданам предлагают посмотреть его по телевизору. "Понятно, что это уже профанация, а не парад", – отметил он.

Также, по мнению журналиста, рейтинг Путина сейчас находится на самой низкой отметке за все 20 лет его пребывания в Кремле. И никаких шансов его поднять в ближайшее время не существует. Поэтому существует такая имитация:

имитация парада;

имитация голосования;

имитация обнуления.

Путин уже, я предполагаю, обнулился до предела,

– добавил Игорь Яковенко.

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