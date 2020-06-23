В Росії 1 липня відбудеться голосування щодо низки змін до конституції РФ. Зокрема, Кремль ініціює поправку до конституції, яка хоче унеможливити повернення Криму Україні і обнулення президентського терміну Володимира Путіна. Російський журналіст Ігор Яковенко відзначив, що не думає, ніби хтось спроможний перерахувати і запам'ятати всі 208 поправок.

За його словами, очевидно, що всі "скрепні" поправки викликають відторгнення. Зокрема, "запихування" в конституцію якихось фрагментів зі сталінського агітпропу (мовиться про радянську пропаганду – 24 канал), всі розмови про незмінність кордонів. Це смішно, адже не має жодного значення. Таку думку журналіст з РФ висловив в ефірі програми "Політбюро" на 24 каналі.

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Він також вважає, що якщо життя повернеться в інший бік, то всі ці поправки не будуть перешкодою, аби Росія змінила свої кордони. Що, очевидно, відбудеться після закінчення путінського фашизму.

Кордон дуже суттєво зміниться. Я думаю, що після того, як Путін піде з Кремля, одразу чи через деякий час Крим, як і Донбас, повернуться в Україну,

– відзначив Ігор Яковенко.

Крім цього, на його думку, сьогодні мало кого з росіян цікавить, чий Крим. Він припускає, що "кримнашівська" істерія пройшла.

Також журналіст зазначив, що, найімовірніше, друга хвиля коронавірусу все-таки буде. Після того, як вона пройдеться Росією, і будуть значні соціально-економічні проблеми, безробіття вдарить по великій кількості сімей, то справа щодо того чий Крим стосуватиметься небагатьох. І додав, що самі кримчани також змінять свій настрій.

"Росія – країна з великою інверсією: сьогодні любить, завтра ненавидить. Сьогодні дуже хоче, щоб був не тільки Крим, але й думаю, що від Аляски не відмовилися б. А завтра я думаю, що, найімовірніше, цікавитимуться станом холодильника і чи є якась кількість грошей у кишені", – пояснив Ігор Яковенко.

Що відомо про голосування за поправки до конституції РФ

Російський журналіст наголосив, що це голосування – не є виборами. І там, зокрема, розпливчасті і туманні норми.

За його словами, на сьогодні кілька структур можуть провести перевірку результатів. Однак вони політизовані, і це погано для незалежного дослідження.

Знаю, що партія "Яблуко" організує екзит-поли під час голосування. Але чого не вистачає – це ґрунтовної, авторитетної і професійної компанії, яка б провела комплексне дослідження,

– зазначив він.

Ігор Яковенко пояснив: особливості голосування полягають у тому, що лише екзит-пол не в змозі дати адекватну відповідь. "Адже що таке екзит-пол – це потрібно стояти біля дільниць і вибірково опитувати людей", – додав він.

Натомість значна частина, зокрема, 15% виборців, голосують електронно, є чимало "надомного" голосування. І це складно перевірити екзит-полом.

Що таке "надомне" голосування? "Надомне", або виїзне голосування – це можливість проголосувати поза місцем проведення виборів. Тобто, виборець голосує не на виборчій дільниці.

Поправки до конституції РФ: що відомо

У Російській Федерації та анексованому Криму з 25 червня по 1 липня відбудеться голосування за поправки до конституції РФ.

Одна з них стосується "обнулення" президентських термінів, що дозволить Володимиру Путіну брати участь у виборах ще двічі і теоретично залишатися на посаді до 2036 року.