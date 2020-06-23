В России 1 июля состоится голосование по ряду изменений в Конституцию РФ. В частности, Кремль инициирует поправку к конституции, которая хочет исключить возвращение Крыма Украине и обнуление президентского срока Владимира Путина. Российский журналист Игорь Яковенко отметил, что не думает, что кто-то способен перечислить и запомнить все 208 поправок.

По его словам, очевидно, что все "скрепные" поправки вызывают отторжение. В частности, "запихивание" в конституцию каких фрагментов из сталинского агитпропа (речь идет о советской пропаганде – 24 канал), все разговоры о неизменности границ. Это смешно, ведь не имеет никакого значения. Такое мнение журналист из РФ высказал в эфире программы "Политбюро" на 24 канале.

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Он также считает, что если жизнь повернется в другую сторону, то все эти поправки не будут препятствием, чтобы Россия изменила свои границы. Что, очевидно, состоится после окончания путинского фашизма.

Граница очень существенно изменится. Я думаю, что после того, как Путин уйдет из Кремля, сразу или через некоторое время Крым, как и Донбасс, вернутся в Украину,

– отметил Игорь Яковенко.

Кроме этого, по его мнению, сегодня мало кого из россиян интересует, чей Крым. Он предполагает, что "кримнашевская" истерия прошла.

Также журналист отметил, что, скорее всего, вторая волна коронавируса все-таки будет. После того, как она пройдется по России, и будут значительные социально-экономические проблемы, безработица ударит по большому количеству семей, то дело в отношении Крыма будет касаться немногих. И добавил, что сами крымчане также изменят свое настроение.

"Россия – страна с инверсией: сегодня любит, завтра ненавидит. Сегодня очень хочет, чтобы был не только Крым, но и думаю, что от Аляски не отказались бы. А завтра я думаю, что, скорее всего, будет интересоваться состоянием холодильника и есть ли какое-то количество денег в кармане", – пояснил Игорь Яковенко.

Что известно о голосовании за поправки к конституции РФ

Российский журналист отметил, что это голосование – не выборы. И там, в частности, расплывчатые и туманные нормы.

По его словам, на сегодня несколько структур могут провести проверку результатов. Однако они политизированы, и это плохо для независимого исследования.

Знаю, что партия "Яблоко" организует экзитполы во время голосования. Но чего не хватает – это основательной, авторитетной и профессиональной компании, которая бы провела комплексное исследование,

– отметил он.

Игорь Яковенко пояснил: особенности голосования состоят в том, что только экзитпол не в состоянии дать адекватный ответ. "Ведь что такое экзитпол – это нужно стоять возле участков и выборочно опрашивать людей", – добавляет он.

Зато довольно много, в частности, 15% избирателей, голосуют электронно, есть немало "надомного" голосования. И это сложно проверить экзитполам.

Что такое "надомное" голосование? "Надомное", или выездное голосование – это возможность проголосовать вне места проведения выборов. То есть, избиратель голосует не в избирательном участке.

Поправки в конституцию РФ: что известно

В Российской Федерации и аннексированном Крыму с 25 июня по 1 июля состоится голосование по поправкам в конституцию РФ.

Одна из них касается "обнуления" президентских сроков, что позволит Владимиру Путину участвовать в выборах еще дважды и теоретически оставаться на должности до 2036 года.