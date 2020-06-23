Президент Хорватії Зоран Міланович скасував свій візит До Росії. Він мав бути на параді, який Володимир Путін влаштовує 24 червня у Москві.

Причиною скасування візиту Мілановича до Москви назвали поломку офіційного урядового літака. Про це пише видання Index.hr.

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Ушкодження літака виявили, коли він намагався здійснити евакуаційний медичний рейс з Дубровніка до Загреба. При посадці в аеропорту Дубровніка 13 червня помітили значний витік моторного масла з правого двигуна літака. Згідно з інструкціями було проведено ряд випробувань.

Тепер у Дубровніку, де й залишився літак через несправність, очікують приїзд спеціальної бригади механіків. Роботи над літаком повинні закінчитися 24 червня (за умови, що ремонтна бригада не виявить інших несправностей).

Таким чином Міланович не зможе відправитися на парад до Москви, який Путін організував на 24 червня. Як йдеться в повідомленні його прессекретаря, президент Хорватії не полетить до Росії, адже між країнами немає авіаційного сполучення через коронавірус.

Варто додати, що зараз Зоран Міланович перебуває з робочим візитом у Чорногорії. Саме звідти він і мав відправитися до Росії.

Парад Путіна в Москві