Президент Хорватии Зоран Миланович отменил свой визит в Россию. Он должен был быть на параде, который Владимир Путин устраивает 24 июня в Москве.

Причиной отмены визита Милановича в Москву назвали поломку официального правительственного самолета. Об этом пишет издание Index.hr.

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Повреждения самолета обнаружили, когда он пытался осуществить эвакуационный медицинский рейс из Дубровника в Загреб. При посадке в аэропорту Дубровника 13 июня заметили значительную утечку моторного масла с правого двигателя самолета. Согласно инструкциям был проведен ряд испытаний.

Теперь в Дубровнике, где остался самолет из-за неисправности, ожидают приезд специальной бригады механиков. Работы над самолетом должны закончится 24 июня (при условии, что ремонтная бригада не обнаружит других неисправностей).

Таким образом Миланович не сможет отправиться на парад в Москву, который Путин организовал на 24 июня. Как говорится в сообщении его пресс-секретаря, президент Хорватии не полетит в Россию, ведь между странами нет авиационного сообщения из-за коронавируса.

Стоит добавить, что сейчас Зоран Миланович находится с рабочим визитом в Черногории. Именно оттуда он и должен был отправиться в Россию.

Парад Путина в Москве