Президент Хорватии нашел неожиданную причину не лететь в Москву на парад к Путину
Президент Хорватии Зоран Миланович отменил свой визит в Россию. Он должен был быть на параде, который Владимир Путин устраивает 24 июня в Москве.
Причиной отмены визита Милановича в Москву назвали поломку официального правительственного самолета. Об этом пишет издание Index.hr.
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Повреждения самолета обнаружили, когда он пытался осуществить эвакуационный медицинский рейс из Дубровника в Загреб. При посадке в аэропорту Дубровника 13 июня заметили значительную утечку моторного масла с правого двигателя самолета. Согласно инструкциям был проведен ряд испытаний.
Теперь в Дубровнике, где остался самолет из-за неисправности, ожидают приезд специальной бригады механиков. Работы над самолетом должны закончится 24 июня (при условии, что ремонтная бригада не обнаружит других неисправностей).
Таким образом Миланович не сможет отправиться на парад в Москву, который Путин организовал на 24 июня. Как говорится в сообщении его пресс-секретаря, президент Хорватии не полетит в Россию, ведь между странами нет авиационного сообщения из-за коронавируса.
Стоит добавить, что сейчас Зоран Миланович находится с рабочим визитом в Черногории. Именно оттуда он и должен был отправиться в Россию.
Парад Путина в Москве
- Владимир Путин запланировал проведение парада в Москве 24 июня. Он приурочен 75-й годовщине победе над нацизмом. Поскольку из-за коронавируса провести 9 мая его не удалось, решили провести 24 июня.
- Ветеранов войны, которые на параде должны сидеть у Путина, перед тем отправили на двухнедельный карантин.
- Взамен мировые лидеры отказываются ехать на парад в Москву. Даже те, которые достаточно приближены к Кремлю.