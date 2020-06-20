Например, анонсированный замглавы МИД РФ Александром Грушко визит президента Франции на парад Победы был, оперативно опровергнут пресс-службой Елисейского дворца. Что себе возомнил или представил в бурной фантазии воспаленной лобной доли мозга замглавы МИД, до сих пор не совсем понятно, но конфуз получился знатный.

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Затем последовал отказ от участия в фетишистской вакханалии Владимира Путина от президента Чехии Милоша Земана. Известная на всю Европу кремлевская марионетка прямо заявила, что не поедет в Москву из-за пандемии коронавируса в России. То есть, Милош, вполне адекватно оценивает ситуацию в стране, буквально клокочущей от COVID-19 и, решил не рисковать, ведь этот риск может стать последним в его жизни.

А теперь и президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что не сможет посетить парад на Красной площади из-за продления в республике карантина по COVID-19.

Дорожат своей жизнью

Откровенно говоря, еще 1 июня, я отмечал не только то, что приглашенные на парад Победы в Москву международные лидеры, представляют либо лояльных Кремлю персонажей, но и марионеточных глав непризнанных республик, таких как Южная Осетия и Абхазия. Но вот президент Азербайджана на этом фоне смотрелся неким особняком и, я бы даже сказал, весьма не уместно, с учетом присутствия на мероприятии президента Армении.

Еще тогда я поддал сомнению сюрреалистичность идеи такого появления на публике, глав двух конфликтующих между собой стран, не без вмешательства третьей стороны – России. Что же, сомнения реализовались в отказ Ильхама Алиева посещать фетишистскую вакханалию Владимира Путина. Но, даже не об этом речь…

А вы знали? Путин снова насилует

В списке гостей Путина, по состоянию на 19 июня, все меньше и меньше фамилий, а до 24 июня еще ой как много времени и ой как этот список может еще поредеть. Особенно с учетом того, что МИД РФ в отношении визита ряда иностранных лидеров, выдавал желаемое за действительное, а даже те, кто и хотел бы приехать, из-за очень жесткой аффилиации с Кремлем, не сделают это по одной простой причине. Своя жизнь им дорога и лишний раз окунаться в коронавирусную клоаку и рисковать своим бренным существованием желания – нет.