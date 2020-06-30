У чинного уряду Дениса Шмигаля немає шансів стати популярним з двох причин, найважливіша з яких – початок роботи оновленого Кабміну збігся з пандемією та карантином.

Окрім того, є ще й невдала кадрова політика цього уряду. Таку думку в ефірі 24 каналу у програмі "Політбюро" висловила журналістка Крістіна Бердинських.

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► Коронавірусна криза

За її словами, обмеження, продовження карантину, адаптивний карантин – це все урядові рішення. Відповідно, за це відповідальний Кабмін.

"Тому я навіть не знаю, що треба зробити уряду і будь-якому з міністрів, щоб стати популярними. Це неможливо", – переконана Бердинських.

Ведуча програми, журналістка Дарія Кудімова, наголосила, що загалом уряди рідко бувають популярними, адже це такі собі політичні камікадзе. Бердинських погодилася і додала, що окрім цього доля чинного Кабміну ще й припала на складну ситуацію.

"Я впевнена, що це уряд коронавірусного періоду. Як тільки коронавірус закінчиться і ми побачимо, що ситуація стабілізувалася, захочемо нових перемог – то, думаю, буде заміна уряду. Але ми не знаємо, коли це станеться", – сказала Бердинських.

► Кадрова політика

Журналістка також наголосила на тому, що другою причиною відсутності популярності цього уряду є його кадрова політика.

"У нас досі є міністерства, де немає міністрів і де призначають виконуючих обов'язки вручну в обхід парламенту. Ми бачимо, що прєм'єр жодним чином не впливає на кадрову політику свого ж уряду. Єдиний член його команди – це міністр Кабміну і все. Всі інші – це або президентські особисті рішення, або рішення ОП. Якщо ти не великий начальник для своєї ж команди, то про що можна казати", – підкреслила Бердинських.

Політичний оглядач Дмитро Литвин додав, що це не уряд реформ, і єдиний його шанс – то стати принаймні "господарником".

"Єдиний шанс цього уряду – якщо він буде "господарником". Якщо він буде про порядок, злагоду, щось нормальне-працююче – в нього є шанс. Якщо він буде про реформи – на жаль, в нього шансу не буде", – сказав Литвин.





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