У действующего правительства Дениса Шмыгаля нет шансов стать популярным по двум причинам, важнейшая из которых – начало работы обновленного Кабмина совпало с пандемией и карантином.

Кроме того, есть еще и неудачная кадровая политика этого правительства. Такое мнение в эфире 24 канала в программе "Политбюро" высказала журналистка Кристина Бердинских.

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► Коронавирусная кризис

По ее словам, ограничения, продления карантина, адаптивный карантин – это все правительственные решения. Соответственно, за это ответственный Кабмин.

"Поэтому я даже не знаю, что надо сделать правительству и любому из министров, чтобы стать популярными. Это невозможно", – убеждена Бердинских.

Ведущая программы, журналистка Дарья Кудимова отметила, что в целом правительства редко бывают популярными, ведь это такие себе политические камикадзе. Бердинских согласилась и добавила, что кроме этого судьба действующего Кабмина еще и пришлась на сложную ситуацию.

"Я уверена, что это правительство коронавирусного периода. Как только коронавирус закончится и мы увидим, что ситуация стабилизировалась, пожелаем новых побед – то, думаю, будет замена правительства. Но мы не знаем, когда это произойдет", – сказала Бердинских.

► Кадровая политика

Журналистка также отметила, что второй причиной отсутствия популярности этого правительства является его кадровая политика.

"У нас до сих пор есть министерства, где нет министров и где назначают исполняющих обязанности вручную в обход парламента. Мы видим, что премьер никоим образом не влияет на кадровую политику своего же правительства. Единственный член его команды – это министр Кабмина и все. Все остальные – это или президентские личные решения, или решения ОП. Если ты не большой начальник для своей же команды, то о чем можно говорить", – подчеркнула Бердинских.

Политический обозреватель Дмитрий Литвин добавил, что это не правительство реформ, и единственный его шанс – то стать по крайней мере "хозяйственником".

"Единственный шанс этого правительства – если он будет "хозяйственником". Если он будет о порядке, согласии, что-то нормальное – работающее – у него есть шанс. Если он будет о реформах – к сожалению, у него шанса не будет", – сказал Литвин.





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