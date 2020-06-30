У действующего правительства нет никаких шансов стать популярным, – Бердинских
У действующего правительства Дениса Шмыгаля нет шансов стать популярным по двум причинам, важнейшая из которых – начало работы обновленного Кабмина совпало с пандемией и карантином.
Кроме того, есть еще и неудачная кадровая политика этого правительства. Такое мнение в эфире 24 канала в программе "Политбюро" высказала журналистка Кристина Бердинских.
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► Коронавирусная кризис
По ее словам, ограничения, продления карантина, адаптивный карантин – это все правительственные решения. Соответственно, за это ответственный Кабмин.
"Поэтому я даже не знаю, что надо сделать правительству и любому из министров, чтобы стать популярными. Это невозможно", – убеждена Бердинских.
Ведущая программы, журналистка Дарья Кудимова отметила, что в целом правительства редко бывают популярными, ведь это такие себе политические камикадзе. Бердинских согласилась и добавила, что кроме этого судьба действующего Кабмина еще и пришлась на сложную ситуацию.
"Я уверена, что это правительство коронавирусного периода. Как только коронавирус закончится и мы увидим, что ситуация стабилизировалась, пожелаем новых побед – то, думаю, будет замена правительства. Но мы не знаем, когда это произойдет", – сказала Бердинских.
► Кадровая политика
Журналистка также отметила, что второй причиной отсутствия популярности этого правительства является его кадровая политика.
"У нас до сих пор есть министерства, где нет министров и где назначают исполняющих обязанности вручную в обход парламента. Мы видим, что премьер никоим образом не влияет на кадровую политику своего же правительства. Единственный член его команды – это министр Кабмина и все. Все остальные – это или президентские личные решения, или решения ОП. Если ты не большой начальник для своей же команды, то о чем можно говорить", – подчеркнула Бердинских.
Политический обозреватель Дмитрий Литвин добавил, что это не правительство реформ, и единственный его шанс – то стать по крайней мере "хозяйственником".
"Единственный шанс этого правительства – если он будет "хозяйственником". Если он будет о порядке, согласии, что-то нормальное – работающее – у него есть шанс. Если он будет о реформах – к сожалению, у него шанса не будет", – сказал Литвин.
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