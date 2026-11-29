Об этом журналист рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

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Что рассказал Дмитрий Гордон?

По словам журналиста, президент предлагал ему возглавить Министерство культуры и информационной политики, а также стать главой Киевской областной государственной администрации.

Гордон отметил, что они с Зеленским несколько дней подряд встречались и звонили друг другу. Он подчеркнул, что это была личная просьба президента, который настаивал, чтобы журналист согласился возглавить министерство.

Три дня он очень настойчиво просил, чтобы я принял министерство. Три дня– рассказал Гордон.

Журналист добавил, что тогдашний глава Офиса президента Андрей Ермак может подтвердить эту историю. По словам Гордона, сначала он ответил Зеленскому, что хочет посоветоваться с несколькими людьми, прежде чем принимать решение.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон рассказывал об ухудшении отношений с Владимиром Зеленским. По словам журналиста, сначала он активно поддерживал кандидатуру Зеленского на президентских выборах 2019 года, однако впоследствии разочаровался в нем. Среди причин Гордон называл коррупцию, кадровые решения и закон о деолигархизации.