Гордон о предложениях Зеленского / Скриншот из интервью
По словам Гордона, глава государства настойчиво просил его согласиться на должность в министерстве, а тогдашний руководитель Офиса Президента Андрей Ермак может подтвердить эту информацию.
Об этом журналист рассказал в интервью Наталье Мосейчук.
популярные видео
Что рассказал Дмитрий Гордон?
По словам журналиста, президент предлагал ему возглавить Министерство культуры и информационной политики, а также стать главой Киевской областной государственной администрации.
Гордон отметил, что они с Зеленским несколько дней подряд встречались и звонили друг другу. Он подчеркнул, что это была личная просьба президента, который настаивал, чтобы журналист согласился возглавить министерство.
Три дня он очень настойчиво просил, чтобы я принял министерство. Три дня
Журналист добавил, что тогдашний глава Офиса президента Андрей Ермак может подтвердить эту историю. По словам Гордона, сначала он ответил Зеленскому, что хочет посоветоваться с несколькими людьми, прежде чем принимать решение.
Напомним, ранее Дмитрий Гордон рассказывал об ухудшении отношений с Владимиром Зеленским. По словам журналиста, сначала он активно поддерживал кандидатуру Зеленского на президентских выборах 2019 года, однако впоследствии разочаровался в нем. Среди причин Гордон называл коррупцию, кадровые решения и закон о деолигархизации.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии