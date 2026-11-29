Про це журналіст розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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Що розповів Дмитро Гордон?

За словами журналіста, президент пропонував йому очолити Міністерство культури та інформаційної політики, а також стати головою Київської обласної державної адміністрації.

Гордон зазначив, що вони із Зеленським кілька днів поспіль зустрічалися та телефонували одне одному. Він наголосив, що це було особисте прохання президента, який наполягав, аби журналіст погодився очолити міністерство.

Три дні він дуже наполегливо просив, щоб я прийняв міністерство. Три дні– розповів Гордон.

Журналіст додав, що тодішній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак може підтвердити цю історію. За словами Гордона, спочатку він відповів Зеленському, що хоче порадитися з кількома людьми, перш ніж ухвалювати рішення.

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон розповідав про погіршення стосунків із Володимиром Зеленським. За словами журналіста, спочатку він активно підтримував кандидатуру Зеленського на президентських виборах 2019 року, однак згодом розчарувався в ньому. Серед причин Гордон називав корупцію, кадрові рішення та закон про деолігархізацію.