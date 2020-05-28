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Зеленский учитывает интересы олигархов, – эксперт

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Getty Images

Владимир Зеленский позиционировал себя как представителя нового поколения, не связанного со старыми политическими элитами. Несмотря на это он продолжает учитывать интересы олигархов на посту президента.

Карьера Зеленского как предпринимателя, производителя телевизионного контента непосредственно была связана с продажей продуктов олигархам, а именно – олигархическим телеканалам. Некоторое время он и сам был генеральным продюсером телеканала "Интер". Об этом в эфире 24 канала отметил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

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Соответственно – убежден эксперт – Зеленский в то время сотрудничал с олигархами и находился в несколько зависимой позиции, потому что был продавцом продукта.

И я не могу себе представить, как он, как человек с такой историей, может идти любым другим путем, чем как договариваться с олигархами и пытаться воспроизвести модель президента Кучмы, который был между ними своего рода посредником,
– подчеркнул Вышлинский.

Он добавил, что не видит непосредственной работы Зеленского только на какого-то одного олигарха.

"Но я очень четко вижу, что он учитывает интересы олигархов, и его правительство прежде всего тоже", – подчеркнул эксперт.

Найбагатші люди України інфографіка 24 канал
Самые богатые люди Украины / Инфографика 24 канала

Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Новости политики Новости Украины Президент Украины Медиа Кабинет Министров Украины Деньги Владимир Зеленский
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