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Зеленський враховує інтереси олігархів, – експерт

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Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Getty Images

Володимир Зеленський позиціонував себе як представника нового покоління, не пов'язаного зі старими політичними елітами. Попри це він продовжує враховувати інтереси олігархів на посаді президента.

Кар'єра Зеленського як підприємця, виробника телевізійного контенту безпосередньо була пов'язана з продажем продуктів олігархам, а саме – олігархічним телеканалам. Певний час він і сам був генеральним продюсером телеканалу "Інтер". Про це в ефірі 24 каналу зазначив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

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Відповідно – переконаний експерт – Зеленський в той час співпрацював з олігархами і перебував в трохи залежній позиції, тому що був продавцем продукту.

І я не можу собі уявити, як він як людина з такою історією може йти будь-яким іншим шляхом, ніж як домовлятися з олігархами і намагатися відтворити модель президента Кучми, який був між ними свого роду посередником,
– підкреслив Вишлінський.

Він додав, що не бачить безпосередньої роботи Зеленського лише на якогось одного олігарха. 

"Але я дуже чітко бачу, що він враховує інтереси олігархів, і його уряд насамперед теж", – наголосив експерт.

Найбагатші люди України інфографіка 24 канал
Найбагатші люди України / Інфографіка 24 каналу

Автор: Катерина Козачинська
Теги: Новини політики Новини України Президент України Медіа Кабінет Міністрів України Гроші Володимир Зеленський
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