Первый саммит "Крымской платформы" начался в 11 часов 23 августа. "Крымскую платформу" своим выступлением открыл Владимир Зеленский.
Вживую В Киеве стартовал саммит Крымской платформы: онлайн-трансляция
"Никто не может быть уверен, что не станет следующим"
Площадь Крыма – 27 тысяч квадратных километров. Как отметил Зеленский это больше, чем некоторые страны Европы и мира. Территорию захватило одно из государств-гарантов безопасности в мире. Ведь Россия – участница Совбеза ООН и подписывала Будапештский меморандум.
Впрочем, ее слова расходятся с делами, а потому ни одно другое государство в Европе не может быть уверенным в ее действиях.
Оккупация Крыма ставит под сомнение эффективность всей международной системы безопасности. Без восстановления доверия к ней ни одно государство не может быть уверено, что не станет следующей жертвой оккупации территории,
– заявил он.
Саммит "Крымская платформа": смотрите вживую
По его словам, с начала аннексии Москва втрое увеличила свое военное присутствие на полуострове. К тому же Крым превратился в территорию, где грубо и системно нарушаются права и свободы человека.
Россия жестоко расправляется с несогласными, применяя репрессии. Зеленский напомнил – в Крыму сейчас есть более 100 политических заключенных.
Саммит Крымской платформы: главное
- Крымская платформа – это международный формат консультаций и координации международных партнеров для противодействия угрозам оккупации России Крыма и возвращения полуострова под контроль Украины.
- В Киеве начал работу учредительный саммит Крымской платформы, участие в котором подтвердили 46 стран и международных организаций.
- Для участия в саммите в Киев прибыли 14 глав государств, правительств и ЕС. Ряд стран также представлен на уровне послов.