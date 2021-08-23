Первый саммит "Крымской платформы" начался в 11 часов 23 августа. "Крымскую платформу" своим выступлением открыл Владимир Зеленский.

Вживую В Киеве стартовал саммит Крымской платформы: онлайн-трансляция

"Никто не может быть уверен, что не станет следующим"

Площадь Крыма – 27 тысяч квадратных километров. Как отметил Зеленский это больше, чем некоторые страны Европы и мира. Территорию захватило одно из государств-гарантов безопасности в мире. Ведь Россия – участница Совбеза ООН и подписывала Будапештский меморандум.

Впрочем, ее слова расходятся с делами, а потому ни одно другое государство в Европе не может быть уверенным в ее действиях.

Оккупация Крыма ставит под сомнение эффективность всей международной системы безопасности. Без восстановления доверия к ней ни одно государство не может быть уверено, что не станет следующей жертвой оккупации территории,

– заявил он.

Саммит "Крымская платформа": смотрите вживую

По его словам, с начала аннексии Москва втрое увеличила свое военное присутствие на полуострове. К тому же Крым превратился в территорию, где грубо и системно нарушаются права и свободы человека.

Россия жестоко расправляется с несогласными, применяя репрессии. Зеленский напомнил – в Крыму сейчас есть более 100 политических заключенных.

Саммит Крымской платформы: главное