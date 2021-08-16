Утвердил отличие президент Владимир Зеленский. Он также одобрил ее рисунок и рисунок бланка.

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За какие заслуги будут вручать награду

За личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите и служении украинскому народу;

за весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения;

за активную благотворительную и общественную деятельность.

Награду изготавливают из золота. Она имеет вид стилизованного цветка, лепестки которой покрыты синей и желтой эмалью. В центре награды содержится рельефное изображение герба.

Награждение знаком отличия "Национальная легенда Украины" осуществляется указом президента ежегодно по случаю Дня Независимости.

Обратите внимание! Носить награду следует на груди слева. Если у награжденного есть и другие государственные отличия, то "Национальную легенду Украины" следует разместить снизу знаков наград на колодках и после звезд орденов.



Бланк к награде "Национальная легенда Украины" / Фото Офиса Президента



Медаль "Национальная легенда Украины "/ Фото Офиса Президента