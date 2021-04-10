Президент Владимир Зеленский 9 апреля подписал указ о Консультативном совете по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины. В нем он утвердил состав структуры.

Чем будет заниматься ведомство

Консультативный совет будет мониторить соблюдение прав и свобод участников Революции Достоинства, ветеранов АТО, военнослужащих, которые защищают национальную безопасность и обеспечивают оборону на Донбассе, а также волонтеров и правозащитников.

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Кроме того, совет будет вносить предложения по защите нарушенных прав упомянутых лиц, помилованию, обеспечению справедливого правосудия и применению амнистии.

Консультативный совет будет работать над усовершенствованием законодательства в сфере обеспечения прав и основных свобод лиц, которые защищали Украину,

– говорится в сообщении.

Состав совета

Председатель структуры – заместитель руководителя Офиса Президента Алена Вербицкая;

заместитель председателя нардепутат – Игорь Герасименко;

заместитель председателя – нардеп Егор Чернев;

секретарь совета – советник руководителя ОП Андрей Ляхович.

Обратите внимание! Консультативный совет по защите прав украинских защитников создали 12 марта. Соответствующий указ подписал президент Зеленский. Орган должен заниматься проблемами ветеранов, связанные с законом. Говорится о рассмотрении уголовных производств и судебных решений. Ведь многие добровольцы оказались в тюрьме за военные преступления по законам мирного времени.