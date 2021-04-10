Зеленский утвердил состав совета, который будет заниматься правами украинских защитников
Президент Владимир Зеленский 9 апреля подписал указ о Консультативном совете по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины. В нем он утвердил состав структуры.
Источник:Офис Президента
Чем будет заниматься ведомство
Консультативный совет будет мониторить соблюдение прав и свобод участников Революции Достоинства, ветеранов АТО, военнослужащих, которые защищают национальную безопасность и обеспечивают оборону на Донбассе, а также волонтеров и правозащитников.
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Кроме того, совет будет вносить предложения по защите нарушенных прав упомянутых лиц, помилованию, обеспечению справедливого правосудия и применению амнистии.
Консультативный совет будет работать над усовершенствованием законодательства в сфере обеспечения прав и основных свобод лиц, которые защищали Украину,
– говорится в сообщении.
Состав совета
- Председатель структуры – заместитель руководителя Офиса Президента Алена Вербицкая;
- заместитель председателя нардепутат – Игорь Герасименко;
- заместитель председателя – нардеп Егор Чернев;
- секретарь совета – советник руководителя ОП Андрей Ляхович.
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