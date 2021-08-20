Соответствующий указ о решении СНБО глава государства подписал 20 августа. Именно этот документ станет основой для государственных программ развития ОПК и импортозамещения.
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У Зеленского подчеркнули, что стратегия определяет приоритетные направления государственной военно-промышленной политики. Согласно документу, ее целью является создание конкурентоспособного оборонно-промышленного комплекса, способного, в частности, удовлетворить потребности ВСУ и других военных формирований в вооружении и военной технике. В то же время Стратегия описывает и цели реформы оборонно-промышленного комплекса и ожидаемые результаты их достижения с учетом актуальных угроз и вызовов.
Среди приоритетов развития ОПК:
- техническое переоснащение научно-производственной базы;
- внедрение новейших технологий;
- создание ракетно-космической техники, высокоточных средств поражения, средств РЭБ;
- создание систем ПВО, а также военного судостроения и вертолетостроения.
В Офисе президента подчеркнули, что инновационную деятельность в оборонно-промышленном комплексе нужно направлять на обновление производственной базы. При этом, важным является учет, в частности, новейших достижений научно-технического прогресса.
Стратегия реализуется в 3 этапа
- Первый этап рассчитан на 2021 – 2021 годы. Он предусматривает работу над задачами, определенными в приоритетных направлениях развития ОПК, разработка и утверждение комплексного плана реформирования.
- В рамках второго этапа, который охватывал 2023 – 2024 годы, планируют реализовывать проекты и планы развития оборонных предприятий.
- Наконец, на третьем этапе (2025 – 2030 годы) намерены продолжать освоение новых технологий. Это позволит уменьшить использование импортной продукции ОПК.