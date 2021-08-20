Соответствующий указ о решении СНБО глава государства подписал 20 августа. Именно этот документ станет основой для государственных программ развития ОПК и импортозамещения.

Обратите внимание По результатам встречи Байдена и Зеленского подпишут оборонительные соглашения

У Зеленского подчеркнули, что стратегия определяет приоритетные направления государственной военно-промышленной политики. Согласно документу, ее целью является создание конкурентоспособного оборонно-промышленного комплекса, способного, в частности, удовлетворить потребности ВСУ и других военных формирований в вооружении и военной технике. В то же время Стратегия описывает и цели реформы оборонно-промышленного комплекса и ожидаемые результаты их достижения с учетом актуальных угроз и вызовов.

Среди приоритетов развития ОПК:

техническое переоснащение научно-производственной базы;

внедрение новейших технологий;

создание ракетно-космической техники, высокоточных средств поражения, средств РЭБ;

создание систем ПВО, а также военного судостроения и вертолетостроения.

В Офисе президента подчеркнули, что инновационную деятельность в оборонно-промышленном комплексе нужно направлять на обновление производственной базы. При этом, важным является учет, в частности, новейших достижений научно-технического прогресса.

Стратегия реализуется в 3 этапа