Відповідний указ про рішення РНБО глава держави підписав 20 серпня. Саме цей документ стане підґрунтям для державних програм розвитку ОПК та імпортозаміщення.

Зверніть увагу За результатами зустрічі Байдена і Зеленського підпишуть оборонні угоди

У Зелеського наголосили, що Стратегія визначає пріоритетні напрями державної військово-промислової політики. Згідно з документом, її метою є створення конкурентоспроможного оборонно-промислового комплексу, здатного, зокрема, задовольнити потреби ЗСУ та інших військових формувань в озброєнні та військовій техніці. Водночас Стратегія описує й цілі реформи оборонно-промислового комплексу та очікувані результати їхнього досягнення – з урахуванням актуальних загроз і викликів.

Серед пріоритетів розвитку ОПК:

технічне переоснащення науково-виробничої бази;

впровадження новітніх технологій;

створення ракетно-космічної техніки, високоточних засобів ураження, засобів РЕБ;

створення систем ППО, а також військового суднобудування та вертольотобудування.

В Офісі Президента підкреслили, що інноваційну діяльність в оборонно-промисловому комплексі потрібно спрямовати на оновлення виробничої бази. При цьому, важливим є врахування, зокрема, новітніх досягнень науково-технічного прогресу.

Стратегія реалізується у 3 етапи