Відповідний указ про рішення РНБО глава держави підписав 20 серпня. Саме цей документ стане підґрунтям для державних програм розвитку ОПК та імпортозаміщення.
Зверніть увагу За результатами зустрічі Байдена і Зеленського підпишуть оборонні угоди
У Зелеського наголосили, що Стратегія визначає пріоритетні напрями державної військово-промислової політики. Згідно з документом, її метою є створення конкурентоспроможного оборонно-промислового комплексу, здатного, зокрема, задовольнити потреби ЗСУ та інших військових формувань в озброєнні та військовій техніці. Водночас Стратегія описує й цілі реформи оборонно-промислового комплексу та очікувані результати їхнього досягнення – з урахуванням актуальних загроз і викликів.
Серед пріоритетів розвитку ОПК:
- технічне переоснащення науково-виробничої бази;
- впровадження новітніх технологій;
- створення ракетно-космічної техніки, високоточних засобів ураження, засобів РЕБ;
- створення систем ППО, а також військового суднобудування та вертольотобудування.
В Офісі Президента підкреслили, що інноваційну діяльність в оборонно-промисловому комплексі потрібно спрямовати на оновлення виробничої бази. При цьому, важливим є врахування, зокрема, новітніх досягнень науково-технічного прогресу.
Стратегія реалізується у 3 етапи
- Перший етап розрахований на 2021 – 2021 роки. Він передбачає роботу над завданнями, визначеними у пріоритетних напрямах розвитку ОПК, розробка та затвердження комплексного плану реформування.
- У межах другого етапу, який охоплюватиме 2023 – 2024 роки планують реалізовувати проєкти та плани розвитку оборонних підприємств.
- Врешті, на третьому етапі (2025 – 2030 роки) мають намір продовжувати освоєння нових технологій. Це дозволить зменшити використання імпортної продукції ОПК.