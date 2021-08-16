У Києві 16 серпня відбулася зустріч міністра оборони України Андрія Тарана із делегацією Конгресу США, до якої увійшли представники Адам Сміт, Рік Ларсен, Майк Роджерс та Стівен Палаззо.

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Деталі візиту американської делегації у Київ

Візит американських політиків передував запланованому на 30 серпня 2021 року саміту президентів США та України.

Таран повідомив, що під час саміту очікується підписання двосторонніх угод про співробітництво в оборонній сфері.

Україна та США активно працюють над визначенням пріоритетних напрямів взаємодії для розвитку спроможностей національної безпеки та оборони України,

– наголосив міністр.

Він також висловив вдячність Вашингтону за підтримку України у проведенні оборонної реформи та розбудові Збройних сил. "На цьому етапі наших стосунків важливо піднести стратегічне партнерство між Україною та США в оборонній сфері на якісно новий рівень", – уточнив глава відомства.

Партнерство між Україною та США передбачатиме механізми співпраці у сфері оборони, гарантій безпеки, спільної протидії викликам в регіоні та поглиблення співпраці щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

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