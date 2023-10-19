Соответствующий законопроект подготовили в сентябре. Президент подписал его 18 октября.

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Что известно на этот момент

Зеленский подписал проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны и решении первоочередных вопросов. Ранее его утвердила Верховная Рада.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в условиях войны армию необходимо финансировать должным образом. Поэтому "возникла потребность в дополнительных расходах государственного бюджета, в частности для сектора безопасности и обороны, обеспечения надлежащей государственной социальной поддержки населения и т.д".

Положения законопроекта

Документом предлагают увеличить расходы и предоставление кредитов государственного бюджета в объеме 328 506,8 миллионов гривен (общий фонд – 322 536,8 миллионов гривен, специальный фонд – 5 970,0 миллионов гривен) за счет увеличения доходов на 26 063,0 миллионов гривен ( общий фонд – 20 093,0 миллиона гривен, специальный фонд – 5 970,0 миллиона гривен), возврат кредитов в государственный бюджет в сумме 350,0 миллиона гривен, показатели финансирования общего фонда государственного бюджета по долговым операциям на 290 664,1 миллиона гривен , а также сокращение расходов общего фонда на 11 429,9 миллиона гривен.

Остатки средств будут направлены на закупку специальной техники и оборудования.