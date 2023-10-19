Відповідний законопроєкт підготували у вересні. Президент підписав його 18 жовтня.

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Що відомо на цей момент

Зеленський підписав проєкт закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань. Раніше його затвердила Верховна Рада.

У пояснювальній записці до законопроєкту ідеться про те, що в умовах війни армію необхідно фінансувати належним чином. Тож "виникла потреба у додаткових видатках державного бюджету, зокрема для сектору безпеки і оборони, забезпечення належної державної соціальної підтримки населення тощо".

Положення законопроєкту

Документом пропонують збільшити видатки та надання кредитів державного бюджету в обсязі 328 506,8 мільйона гривень (загальний фонд – 322 536,8 мільйона гривень, спеціальний фонд – 5 970,0 мільйони гривень) за рахунок збільшення доходів на 26 063,0 мільйони гривень (загальний фонд – 20 093,0 мільйони гривень, спеціальний фонд – 5 970,0 мільйони гривень), повернення кредитів до державного бюджету у сумі 350,0 мільйони гривень, показників фінансування загального фонду державного бюджету за борговими операціями на 290 664,1 мільйона гривень, а також скорочення видатків загального фонду на 11 429,9 мільйона гривень.

Залишки коштів спрямують на закупівлю спеціальної техніки та обладнання.