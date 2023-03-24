Соответствующий указ вечером 24 марта появился на сайте Офиса Президента. Александр Камышин был в должности внештатного советника Владимира Зеленского 3 недели.
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Почему Зеленский уволил Камышина
21 марта 312 народных депутатов поддержали назначение Александра Камышина на должность министра стратегических отраслей промышленности Украины, на которой он заменил Павла Рябикина, возглавлявшего ведомство с 4 ноября 2021 года.
Таким образом, экспредседатель правления Укрзализныци и внештатный советник президента Владимира Зеленского возглавил министерство. Поэтому указом президента он уволен с должности советника.
Краткая биография Александра Камышина
- С 2006 по 2008 годы Камышин работал в должности аудитора KPMG.
- С 2008 года по 2012 год работал менеджером в Dragon Capital. В тот же период занимал должности сначала представителя акционера, а затем генерального директора KMZ Industries.
- С 2012 по 2017 годы глава Минстратегпрома работал в должности менеджера по инвестициям SCM и в тот же период являлся членом Наблюдательного совета Portinvest.
- С 2011 по 2021 годы Александр Камышин был издателем агромедиахолдинга Latifundist Media.
- В январе 2020 года Камышин стал управляющим партнером Fortior Capital и работал на этом посту до 2021 года.
- В марте 2022 года Камышин стал полноправным председателем правления Укрзализныци.
- 27 февраля 2023 объявил о своей отставке с должности и планах возглавить офис европейской интеграции Укрзализныци.
- 3 марта Владимир Зеленский назначил его своим внештатным советником. Впоследствии стало известно, что Камышин является основным кандидатом на должность главы Минстратегпрома.