Соответствующий указ вечером 24 марта появился на сайте Офиса Президента. Александр Камышин был в должности внештатного советника Владимира Зеленского 3 недели.

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Почему Зеленский уволил Камышина

21 марта 312 народных депутатов поддержали назначение Александра Камышина на должность министра стратегических отраслей промышленности Украины, на которой он заменил Павла Рябикина, возглавлявшего ведомство с 4 ноября 2021 года.

Таким образом, экспредседатель правления Укрзализныци и внештатный советник президента Владимира Зеленского возглавил министерство. Поэтому указом президента он уволен с должности советника.

Краткая биография Александра Камышина