Глава государства, как всегда, отметил украинских защитников, сообщает 24 канал. 24 марта он принял участие в двух мероприятиях благодарности и уважения нашим воинам.

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Президент рассказал о выпуске офицеров

Зеленский отметил, что в учебных заведениях Национальной гвардии Украины прошел выпуск молодых офицеров. Все они выпускаются в состав действующих сил обороны и безопасности, в подразделения Нацгвардии, которая вместе со всеми нашими воинами защищает Украину.

Я благодарен нашим ребятам, избравшим для себя именно такой путь служения Украине, будущему украинского народа – путь офицеров. Спасибо всем семьям наших молодых профессиональных военных за таких сыновей и дочерей. Патриотических, смелых и действенных, избравших возможность действовать ради обороны нашего государства и народа как свою профессию,

– подчеркнул украинский лидер.

Также сегодня, в канун Дня Службы безопасности Украины, президент поздравил коллектив СБУ.

"Это обязательно стоит заметить: Служба безопасности Украины проходит фундаментальную внутреннюю трансформацию. Служба полностью мобилизовалась для реальной защиты государства. И дает сейчас Украине такие результаты, которыми каждый из нас может только гордиться", – отметил глава государства.

По его словам, работники СБУ сражаются с внешним врагом, обезвреживают внутренние угрозы, ставят историческую точку на любых попытках России манипулировать Украиной через агентуру.

"Я сегодня поблагодарил всех работников и работниц СБУ. И уверен, что Служба даст Украине еще больше результатов в защите государства. Имел честь отметить государственными наградами воинов из рядов СБУ, из рядов Нацгвардии. Искренне благодарен за силу, которая чувствуется во взгляде этих наших бойцов". . Силу тех, кто способен одержать победу для Украины", – отметил Зеленский.

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Зеленский встретился с делегацией Всемирного банка

Президент 24 марта также встретился с делегацией Всемирного банка.

Ни дня не теряем для международных контактов, на всех уровнях работаем. Обсудили действующие программы поддержки для Украины, перспективные новые,

– отметил глава государства.

Он добавил, что во время встречи сосредоточились на восстановлении – на всем том, что нужно сделать во многих украинских городах и селах, подвергшихся террористическим ударам оккупанта.

"Жилые дома, социальная инфраструктура, экономическая основа жизни – все это нужно восстанавливать. И я благодарю партнеров за понимание, что время и координация усилий имеют критическое значение", – отметил Зеленский.

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Глава государства отметил военных

Как и всегда, Зеленский отметил украинских бойцов, которые за прошедшие сутки дали лучший результат, прежде всего в Донецкой области:

знаменитая 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;

морпехи 36-й бригады;

55-я отдельная артиллерийская бригада Запорожская Сечь – за неизменную точность и настоящую военную закалку;

морпехи "Тридцать пятки" и 79-я бригада ДШВ.

Также президент отметил бойцов из Запорожского направления. В частности, 44-ю артиллерийскую бригаду имени гетмана Даниила Апостола. Украинский лидер поблагодарил всех защитников, которые:

наносят оккупанту ответные удары на террор,

высчитывают позиции врага, из которых бьют по нашим городам.

Каждая уничтоженная позиция террористов – спасенные жизни наших людей. Я благодарю и Вооруженные Силы, и разведку, и воинов Службы безопасности – каждого и каждого, кто приобщается к выполнению этой задачи... К справедливому огневому ответу именно тем, кто является источником террора,

– подчеркнул глава государства.

По его словам, оккупанты получат ответ за такие удары, как по Константиновке сегодня или раньше по многим другим украинским городам.

"Враг должен знать: Украина не простит издевательства над нашими людьми, не простит этих смертей и ранений. Все российские террористы будут разбиты. Спасибо всем, кто приближает Украинскую победу! Слава каждому и каждой, кто в бою за Украину! Вечная память всем, чьи жизнь унесла Россия и ее террористическая война! Слава Украине!" – подытожил Зеленский.