Глава держави, як завжди, відзначив українських захисників, повідомляє 24 Канал. 24 березня він взяв участь у двох заходах вдячності та поваги нашим воїнам.

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Президент розповів про випуск офіцерів

Зеленський зазначив, що у навчальних закладах Національної гвардії України відбувся випуск молодих офіцерів. Усі вони випускаються у склад чинних Сил оборони та безпеки, у підрозділи Нацгвардії, яка разом з усіма нашими воїнами боронить Україну.

Я вдячний нашим хлопцям і дівчатам, які обрали для себе саме такий шлях служіння Україні, майбутньому українського народу – шлях офіцерів. Дякую всім родинам наших молодих професійних військових за таких синів і доньок. Патріотичних, сміливих і дієвих – тих, хто обрав можливість діяти заради оборони нашої держави й народу як свою професію,

– наголосив український лідер.

Також сьогодні, напередодні Дня Служби безпеки України, президент привітав колектив СБУ.

"Це обов'язково варто зауважити: Служба безпеки України проходить фундаментальну внутрішню трансформацію. Служба повністю мобілізувалась для реального захисту держави. І дає зараз Україні такі результати, якими кожен із нас може лише пишатися", – зауважив глава держави.

За його словами, працівники СБУ воюють із зовнішнім ворогом, знешкоджують внутрішні загрози, ставлять історичну крапку на будь-яких намаганнях Росії маніпулювати Україною через агентуру.

"Я сьогодні подякував усім працівникам і працівницям СБУ. І впевнений, що Служба дасть Україні ще більше результатів у захисті держави. Мав честь відзначити державними нагородами воїнів із лав СБУ, із лав Нацгвардії. Щиро вдячний за силу, яка відчувається в погляді цих наших бійців. Силу тих, хто здатен здобути перемогу для України", – зазначив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Зеленський зустрівся з делегацією Світового банку

Президент 24 березня також зустрівся з делегацією Світового банку.

Жодного дня не втрачаємо для міжнародних контактів, на всіх рівнях працюємо. Обговорили чинні програми підтримки для України, перспективні нові,

– зазначив глава держави.

Він додав, що під час зустрічі зосередилися на відновленні – на всьому тому, що потрібно зробити в багатьох українських містах і селах, які зазнали терористичних ударів окупанта.

"Житлові будинки, соціальна інфраструктура, економічна основа життя – все це потрібно відбудовувати. І я дякую партнерам за розуміння, що час і координація зусиль мають критичне значення", – зауважив Зеленський.

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Глава держави відзначив військових

Як і завжди, Зеленський відзначив українських бійців, які за минулу добу дали найкращий результат, передусім на Донеччині:

славетна 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців;

морпіхи 36-ї бригади;

55-та окрема артилерійська бригада Запорізька Січ – за незмінну влучність та справжній військовий гарт;

морпіхи "Тридцятьп'ятки" і 79-та бригада ДШВ.

Також президент відзначив бійців із Запорізького напрямку. Зокрема, 44-ту артилерійську бригаду імені гетьмана Данила Апостола. Український лідер подякував усім захисникам, які:

завдають окупанту ударів у відповідь на терор,

вираховують позиції ворога, з яких б'ють по наших містах.

Кожна знищена позиція терористів – це врятовані життя наших людей. Я дякую і Збройним Силам, і розвідці, і воїнам Служби безпеки – кожному й кожній, хто долучається до виконання цього завдання... До справедливої вогневої відповіді саме тим, хто є джерелом терору,

– наголосив глава держави.

За його словами, окупанти отримають відповідь за такі удари, як по Костянтинівці сьогодні чи раніше по багатьох інших українських містах.

"Ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень. Усі російські терористи будуть розбиті. Дякую всім, хто наближає Українську перемогу! Слава кожному й кожній, хто в бою за Україну! Вічна пам'ять усім, чиї життя забрала Росія та її терористична війна! Слава Україні!" – підсумував Зеленський.