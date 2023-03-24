Про це мовиться у звіті, який опублікували 24 березня. Там навели оцінку прогресу, досягнутого у виконанні рекомендацій, наданих країні у 2017 році щодо запобігання корупції.

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Україну прибрали зі списку країн, які руйнують протидію корупції

Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) дійшла висновку, що Україна досягла певних покращень, виконавши задовільно або у задовільний спосіб 15 з 31 рекомендації. З решти рекомендацій:

9 – були виконані частково,

7 – не були виконані.

У звіті зазначили, що воєнний час призвів до необхідності запровадження воєнного, надзвичайного стану та коригування пріоритетів.

У такому контексті прикметно, що Україна продовжила роботу з імплементації рекомендацій GRECO. Навіть якщо робота ще попереду, як зазначено в цьому звіті, своєчасне подання Україною інформації до GRECO, а також досягнутий прогрес заслуговують на високу оцінку,

– мовиться у документі.

GRECO робить висновок, що поточний рівень виконання рекомендацій більше не є "глобально незадовільним", як це було після попереднього звіту, опублікованого у квітні 2022 року.

Група звернулася до України з проханням надати звіт про заходи, котрі вжили для втілення невиконаних рекомендацій до 31 березня 2024 року. Сесія GRECO схвалила викреслення України зі свого чорного списку держав:

де відбуваються структурні зміни, що руйнують протидію корупції,

або де стан протидії корупції є "глобально незадовільним".

Корупція в Україні толерується менше

Виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк повідомила, що в Мюнхені питання корупції в Україні обговорювалися на закритих зустрічах. Українські представники повідомляли, що корупція не зникла, але позитив полягає у тому, що вона зараз набагато менше толерується, особливо в оборонному секторі.

Це було хорошою новиною для партнерів, що наше суспільство стає більш зрілим,

– додала експертка.

Вона зауважила, що закінчується місія МВФ в Україні, днями буде погодження наступного траншу, який також міститиме антикорупційні вимоги до України.