У Єврораді наголосили на активізації роботи з партнерами щодо протидії хибним російським наративам та дезінформації про війну. Також там підтримали зусилля України щодо вступу до Євросоюзу та позитивно оцінили проведення необхідних реформ.

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Саміт ЄС підтримав спільну закупівлю боєприпасів

У Єврораді зазначили, що беручи до уваги інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів, відомство вітає досягнуту домовленість про термінове постачання Україні:

боєприпасів класу "земля-земля",

артилерійських боєприпасів,

якщо буде потрібно, ракет.

Водночас там уточнили, що постачання відбуватимуться шляхом спільних закупівель та мобілізації відповідного фінансування, зокрема через Європейський фонд миру.

Окрім цього, лідери країн ЄС підтвердили свою відданість:

запровадженню нових обмежень проти Росії,

продовженню роботи над лімітом цін на нафту країни-агресора.

Вони підтримали створення спецтрибуналу для країни-терористки, який розглядатиме злочини агресії.

Європейська рада знову заявляє про повну підтримку ЄС створення міжнародного механізму для реєстрації збитків, завданих Росією. Разом з партнерами Європейський союз продовжить активізувати роботу щодо використання заморожених та іммобілізованих активів Росії для відновлення України,

– мовиться в документі.

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Що відомо про угоду ЄС щодо постачання боєприпасів Україні