У Єврораді наголосили на активізації роботи з партнерами щодо протидії хибним російським наративам та дезінформації про війну. Також там підтримали зусилля України щодо вступу до Євросоюзу та позитивно оцінили проведення необхідних реформ.
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Саміт ЄС підтримав спільну закупівлю боєприпасів
У Єврораді зазначили, що беручи до уваги інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів, відомство вітає досягнуту домовленість про термінове постачання Україні:
- боєприпасів класу "земля-земля",
- артилерійських боєприпасів,
- якщо буде потрібно, ракет.
Водночас там уточнили, що постачання відбуватимуться шляхом спільних закупівель та мобілізації відповідного фінансування, зокрема через Європейський фонд миру.
Окрім цього, лідери країн ЄС підтвердили свою відданість:
- запровадженню нових обмежень проти Росії,
- продовженню роботи над лімітом цін на нафту країни-агресора.
Вони підтримали створення спецтрибуналу для країни-терористки, який розглядатиме злочини агресії.
Європейська рада знову заявляє про повну підтримку ЄС створення міжнародного механізму для реєстрації збитків, завданих Росією. Разом з партнерами Європейський союз продовжить активізувати роботу щодо використання заморожених та іммобілізованих активів Росії для відновлення України,
– мовиться в документі.
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Що відомо про угоду ЄС щодо постачання боєприпасів Україні
- План щодо постачання боєприпасів Україні та поповнення власних складів зі снарядами погодили на засіданні Ради ЄС 20 березня.
- Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що члени ЄС погодились закупити 1 мільярд боєприпасів упродовж 12 місяців.
- Зокрема, Євросоюз виділить 1 мільярд євро для негайного постачання боєприпасів, а ще 1 – для спільних закупівель. Окрім того, члени ЄС погодилися на збільшення виробничих потужностей.
- Зауважимо, що мовиться про боєприпаси калібром 155 міліметрів.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав це рішення кроком, який наближає перемогу.