Знищити цю техніку Росії не вдасться
Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький наголосив, що спецслужби працюють потужно, а відтак будь-які спроби країни-терористки викрити місця скупчення нової техніки – будуть попереджені.
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Зараз дуже потужно працюють наші спецслужби, силові структури. Служба безпеки України виявляє агентурні мережі Росії, які можуть передавати інформацію противнику,
– наголосив Скібіцький.
За його словами, СБУ регулярно викриває людей, які працюють на Московію та можуть передавати дані про переміщення наших військ, техніки та озброєння.
Є не один шлях постачання озброєння
Також Скібіцький наголосив, що розвідка вживає всіх необхідних заходів щодо маскування, введення в оману, приховування переміщення озброєння тощо.
Територія України велика, ми намагаємося використовувати не один шлях постачання, різні прийоми, форми доставки озброєння і боєприпасів, які нам надходять,
– пояснив представник розвідки.
Відтак, Скібіцький запевнив, що розвідка докладе всіх зусиль для того, щоби своєчасно викрити плани ворога, зберегти все, що нам дають наші партнери, і підготуватися для подальших дій.