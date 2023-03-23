Знищити цю техніку Росії не вдасться

Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький наголосив, що спецслужби працюють потужно, а відтак будь-які спроби країни-терористки викрити місця скупчення нової техніки – будуть попереджені.

Дивіться також МіГ-29: основні характеристики та можливості винищувачів, які Словаччина передала Україні

Зараз дуже потужно працюють наші спецслужби, силові структури. Служба безпеки України виявляє агентурні мережі Росії, які можуть передавати інформацію противнику,

– наголосив Скібіцький.

За його словами, СБУ регулярно викриває людей, які працюють на Московію та можуть передавати дані про переміщення наших військ, техніки та озброєння.

Є не один шлях постачання озброєння

Також Скібіцький наголосив, що розвідка вживає всіх необхідних заходів щодо маскування, введення в оману, приховування переміщення озброєння тощо.

Територія України велика, ми намагаємося використовувати не один шлях постачання, різні прийоми, форми доставки озброєння і боєприпасів, які нам надходять,

– пояснив представник розвідки.

Відтак, Скібіцький запевнив, що розвідка докладе всіх зусиль для того, щоби своєчасно викрити плани ворога, зберегти все, що нам дають наші партнери, і підготуватися для подальших дій.