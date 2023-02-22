Про це 24 Каналу повідомила виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк. За її словами, корупцію в нашій державі ще не подолано, однак спостерігаються позитивні зрушення в цьому напрямку.

Дивіться також НАТО, а потім ЄС: експосол у США пояснив, чому в України має бути така пріоритетність

На цьогорічній Мюнхенській безпековій конференції обговорювалися питання щодо корупції в Україні. Каленюк зауважила, що це незвично для конференції, адже ще кілька років тому корупцію не пов'язували із загрозами національної безпеки.

Питання стратегічної корупції

На Мюнхенській конференції зокрема говорили про стратегічну корупцію та її загрози для національної безпеки. Стратегічна корупція полягає у використанні авторитарними країнами різних інструментів корупції для того, аби купувати політиків західних держав та думки західних суспільств через свою пропаганду, пояснила експертка.

Зокрема мовилося про те, як "виловлювати" ці кошти, контролювати їхній хід, як протидіяти легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Калинюк про антикорупційну політику України: дивитись відео

Корупція в Україні толерується менше

Калинюк повідомила, що в Мюнхені питання корупції в Україні обговорювалися на закритих зустрічах. Українські представники повідомляли, що корупція не зникла, але позитив у тому, що корупція набагато менше зараз толерується, особливо в оборонному секторі.

Це було хорошою новиною для партнерів, що наше суспільство стає більш зрілим,

– додала експертка.

Вона зауважила, що закінчується місія МВФ в Україні, днями буде погодження наступного траншу, який також міститиме антикорупційні вимоги до України.

Важливість антикорупційної політики

Каленюк наголосила, що Україна не зможе стати членом Європейського союзу, якщо не буде далі просуватися в антикорупційних реформах, якщо не відновить електронне декларування, якщо не прийме вдалий закон про Конституційний суд.

Наші партнери розуміють, що вони дають дуже багато грошей в Україну, і мають бути механізми гарантії, що ці гроші не будуть вкрадені. Це важливо, аби підтримувати довіру до України та українського народу в західних суспільствах,

– додала спікерка.

Вона підкреслила, що західні лідери залежні від думки їхніх громадян. Поки що більшість громадян Америки, Німеччини підтримують Україну і готові терпіти певні економічні наслідки від санкцій, для того, щоб допомогти Україні перемогти.

Антикорупційна політика України: останнє