Об этом 24 Каналу сообщила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. По ее словам, коррупция в нашем государстве еще не преодолена, однако наблюдаются положительные сдвиги в этом направлении.

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На нынешней Мюнхенской конференции безопасности обсуждались вопросы коррупции в Украине. Каленюк отметила, что это необычно для конференции, ведь еще несколько лет назад коррупцию не связывали с угрозами национальной безопасности.

Вопросы стратегической коррупции

На Мюнхенской конференции в частности говорили о стратегической коррупции и ее угрозах национальной безопасности. Стратегическая коррупция заключается в использовании авторитарными странами различных инструментов коррупции для того, чтобы покупать политиков западных государств и мнения западных обществ через свою пропаганду, обьяснила эксперт.

В частности, говорилось о том, как "вылавливать" эти средства, контролировать их ход, как противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем.

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Коррупция в Украине толеруется меньше

Калинюк сообщила, что в Мюнхене вопросы коррупции в Украине обсуждались на закрытых встречах. Украинские представители сообщали, что коррупция не исчезла, но позитив в том, что коррупция гораздо меньше сейчас толеруется, особенно в оборонном секторе.

Это было хорошей новостью для партнеров, что наше общество становится более зрелым,

– добавила экспертка.

Она отметила, что заканчивается миссия МВФ в Украине, на днях будет согласовано следующий транш, который также будет содержать антикоррупционные требования к Украине.

Важность антикоррупционной политики

Каленюк подчеркнула, что Украина не сможет стать членом Европейского союза, если не будет дальше продвигаться в антикоррупционных реформах, если не возобновит электронное декларирование, если не примет удачный закон о Конституционном суде.

Наши партнеры понимают, что они дают очень много денег в Украине и должны быть механизмы гарантии, что эти деньги не будут украдены. Это важно, чтобы поддерживать доверие к Украине и украинскому народу в западных обществах,

– добавила спикер.

Она подчеркнула, что западные лидеры зависят от мнения их граждан. Пока большинство граждан Америки, Германии поддерживают Украину и готовы терпеть определенные экономические последствия от санкций, чтобы помочь Украине победить.

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