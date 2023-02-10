Об этом 10 февраля рассказали в Государственном бюро расследований. Отмечают, что действуют со Службой безопасности Украины и Офисом генерального прокурора.

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"В течение последних месяцев провели большую кропотливую работу по выявлению теневых схем на таможне. По предварительным оценкам, ежемесячно сделки на таможне вымывали из государственного бюджета ориентировочно до десяти миллиардов гривен. Это – треть от того, что должно собирать учреждение в течение месяца. То есть каждая третья гривна по таможенным пошлинам шла в карманы коррупционеров", – сообщили в Бюро.

Что известно о спецоперации

ДБР, СБУ и Офис генпрокурора сегодня проводят масштабную спецоперацию. Они приступили к обыскам в Центральном аппарате Государственной таможенной службы и Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях Украины.

Установили около 50 субъектов хозяйственной деятельности, которые помогали таможенникам реализовывать теневые схемы. Пока их деятельность заблокировали, – сообщили в ДБР.

Правоохранители работают на отдельных участках государственной границы и в пунктах пропуска. После первоочередных следственных действий в ДБР обещали рассказать больше информации. Ведомство подчеркнуло, что от очищения органов власти зависит стабильность финансовой системы страны.

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