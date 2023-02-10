Про це 10 лютого розповіли у Державному бюро розслідувань.Зазначили, що діють зі Службою безпеки України та Офісом генерального прокурора.

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"Впродовж останніх місяців провели велику кропітку роботу з виявлення тіньових схем на митниці. За попередніми оцінками, щомісячно оборудки на митниці вимивали з державного бюджету орієнтовно до десяти мільярдів гривень. Це – третина від того, що мала б збирати установа протягом місяця. Тобто кожна третя гривня з митних зборів йшла до кишень корупціонерів", – повідомили у Бюро.

Що відомо про спецоперацію

ДБР, СБУ та Офіс генпрокурора сьогодні проводять масштабну спецоперацію. Вони розпочали обшуки у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України.

Встановили приблизно 50 суб'єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхню діяльність заблокували, – повідомили в ДБР.

Зазначили, що правоохоронці працюють на окремих ділянках державного кордону та у пунктах пропуску. Після першочергових слідчих дій у ДБР обіцяли розповісти більше інформації. Відомство наголосило, що від очищення органів влади залежить стабільність фінансової системи країни.

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