Про це 10 лютого розповіли у Державному бюро розслідувань.Зазначили, що діють зі Службою безпеки України та Офісом генерального прокурора.
До теми Корупційні скандали та схеми: за що звільнили керівництво митниці
"Впродовж останніх місяців провели велику кропітку роботу з виявлення тіньових схем на митниці. За попередніми оцінками, щомісячно оборудки на митниці вимивали з державного бюджету орієнтовно до десяти мільярдів гривень. Це – третина від того, що мала б збирати установа протягом місяця. Тобто кожна третя гривня з митних зборів йшла до кишень корупціонерів", – повідомили у Бюро.
Що відомо про спецоперацію
ДБР, СБУ та Офіс генпрокурора сьогодні проводять масштабну спецоперацію. Вони розпочали обшуки у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України.
Встановили приблизно 50 суб'єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхню діяльність заблокували, – повідомили в ДБР.
Зазначили, що правоохоронці працюють на окремих ділянках державного кордону та у пунктах пропуску. Після першочергових слідчих дій у ДБР обіцяли розповісти більше інформації. Відомство наголосило, що від очищення органів влади залежить стабільність фінансової системи країни.
Що відбувається у Державній митниці: останні новини
- Уряд відсторонив керівництво митниці через корупційні скандали. Митна служба виконала план у 2022 році лише на 60%.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що наразі немає охочих очолити Державну митну службу. За словами політика, у держструктурі жахливий плин кадрів.
- Голова податкового комітету Данило Гетманцев розповів, що через митницю бюджет України торік не отримав 227,5 мільярда гривень.