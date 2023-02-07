Через корупційні скандали 1 лютого звільнили верхівку української митниці. Згодом народний депутат Арахамія зазначив, що у цій держструктурі відбувається жахлива плинність кадрів та описав проблеми, що існують в цьому органі.
Читайте також Заступник керівника митниці Черкаський написав заяву на звільнення, – Арахамія
Головна проблема – "договорняки" на місцях
За словами обранця, є декілька чинників, що сприяють існуванню корупції в Державній митній службі. Власне, одна з найголовніших – "договорняки" на місцях.
Я розумію митницю у її теперішньому стані як повністю феодальну структуру. Тобто коли навіть фігура начальника обласної митниці не грає такої ролі, як начальник зміни. Тому змінити ситуацію можна лише інституціонально,
– констатував голова фракції "Слуга народу".
Водночас він відповів на запитання журналіста стосовно того, "які прізвища є на столі на посаду нового очільника митниці". Арахамія зауважив, що кандидатів на цей пост рівно нуль. При тому, що зазвичай охочих все ж є певна кількість, але чомусь в не в цьому випадку.
На митниці зникає багато грошей
- До цієї теми згадаємо, що останні кадрові зміни на митниці не відбулись раптово. Той же Давид Арахамія раніше анонсував "весняні посадки" та звільнення всього керівного складу у Держаній митній службі.
- Також відомо, що у 2022 році цей держорган виконав план всього на 60% та виявився, за словами деяких народних депутатів, найслабшою ланкою серед усіх органів.
- Власне, Данило Гетманцев розкритикував службу, зазначивши, що держава недоотримала 227,5 мільярда гривень.