Черкаський написав заяву вночі. Про це повідомив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія. Розглянути її мають на наступному засіданні уряду.

До речі Корупційні скандали та схеми: за що звільнили керівництво митниці

Вночі Черкаський написав заяву, на наступному КМУ буде проведена,

– написав Арахамія.

Зауважимо, Кабмін розпочав дисциплінарне провадження щодо Черкаського, його усунули від виконання обов'язків. До речі, Арахамія ще раніше анонсував звільнення керівного складу митниці.



Відповідь з фейсбуку Давида Арахамії

Звільнення керівництва митниці: що відомо

1 лютого правоохоронці провели обшуки у низки посадових осіб та структур. СБУ з'ясувала, що митниця допомагала у незаконному вивезенні зерна за межі країни. Згідно з інформацією, держава недоотримала сотні мільйонів гривень. У 2022 році митниця виконала план лише на 56,9%, збитки для держави сягнули 227,5 мільярда гривень.

Через ці махінації звільнили:

Виконувача обов'язків голови митної служби – В'ячеслава Демченка;

першого заступника голови – Олександра Щуцького;

Також уряд відсторонив заступника голови, власне, Руслана Черкаського. Натомість призначили тимчасового очільника Державної митної служби України – заступника голови ДМС Сергія Звягінцева.