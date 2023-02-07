Из-за коррупционных скандалов 1 февраля уволили верхушку украинской таможни. Впоследствии народный депутат Арахамия отметил, что в этой госструктуре происходит ужасающая текучесть кадров и описал существующие в этом органе проблемы.

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Главная проблема – "договорняки" на местах

По словам избранника, есть несколько факторов, способствующих существованию коррупции в Государственной таможенной службе. Собственно, одна из самых главных – "договорняки" на местах.

Я понимаю таможню в ее нынешнем состоянии как полностью феодальную структуру. То есть, когда даже фигура начальника областной таможни не играет такой роли, как начальник смены. Поэтому изменить ситуацию можно только институционально,

– констатировал глава фракции "Слуга народа".

В то же время, он ответил на вопрос журналиста относительно того, "какие фамилии есть на столе на должность нового руководителя таможни". Арахамия заметил, что кандидатов на этот пост ровно ноль. При том, что обычно желающих все же есть определенное количество, но почему-то не в этом случае.

Обратите внимание! Недавно уволили таких чиновников, что возглавлять Государственную таможенную службу: исполняющего обязанности председателя таможенной службы – Вячеслава Демченко;

первого заместителя председателя – Александра Щуцкого. Кроме того, Кабинет Министров отстранил от должности заместителя главы таможни Руслана Черкасского.

На таможне исчезает много денег