Об этом в эфире 24 канала заявил дипломат и глава Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый. Он подчеркнул, что НАТО сейчас усилилось, а Украина продемонстрировала свои силы и какой вклад может внести.
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ЕС признал НАТО ключевой организацией
Украина сможет освободить свои территории и выгнать окупантов, уверен дипломат Валерий Чалый. Но приграничные территории с Россией, особенно на востоке, могут оставаться под ударом.
"Я верю, что мы выпрем их оттуда, но они (россияне – 24 Канал) не прекратят шантажировать нас, если мы не члены НАТО", – сказал Чалый.
Поэтому в первую очередь должны быть гарантии безопасности и их может предоставить НАТО. Уже потом можно говорить о долгосрочном членстве в ЕС, а не наоборот. Это не та формула – подчеркнул дипломат.
"ЕС создал оборонные и структуры безопасности, параллельные натовским. Но они признали, что НАТО – ключевая организация и она сейчас усилилась. Украина продемонстрировала, какой вклад может внести", – пояснил спикер.
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Байден поддерживает Украину не один год
Визит Президента США Джозефа Байдена в Киев, который состоялся 20 февраля 2023 года, показал значение Украины на мировой политической арене. Валерий Чалый отметил, что Байден давно поддерживает Украину и его позиция по предоставлению оружия была более решительна, чем Барака Обамы.
Конечно, многие (в том числе и в Вашингтоне) полагали, что в столице будет выступать Путин, но выступает Байден – реалии, которые сделала Украина. Это не об Америке, это о нас, украинцах. С победителями все хотят быть вместе,
– отметил Чалый.
Впрочем, Украина не должна недооценивать свои возможности, но в то же время понимать, что помощь США и всех партнеров носит стратегический характер. Наша страна должна выйти с совсем другим статусом этого партнерства.
"Мы не можем выйти из этой войны без совместной обороны. Наша задача в диалоге с союзниками, чтобы интерес Украины был первым. Мы должны подталкивать наших партнеров к помощи уже сейчас, а не завтра", – подчеркнул дипломат.
НАТО и ЕС для Украины: что известно
- В конце 2022 года НАТО и ЕС подготовили общий призыв к России с требованием немедленно вывести войска из Украины. А уже в начале 2023 г. эти две структуры усилили сотрудничество между собой, понимая всю опасность от страны-агрессора.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью 24 Канала уверенно заявил, что после победы Украина очень быстро получит членство в ЕС и НАТО и это будет важный и символический шаг европейского сообщества.
- 21 февраля впервые в истории в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча между НАТО, ЕС и Украиной.