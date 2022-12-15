Как пишет издание со ссылкой на собственные источники, ожидается, что общий призыв ЕС и НАТО официально обнародуют уже в скором времени.

Важно Это очень высокого уровня технологии, – военный эксперт предположил, когда Украина получит Patriot

Известно, что эта декларация готовилась более года, но задерживалась из-за напряженности в отношениях между Турцией и Кипром. Ранее 2 дипломата отметили, что документ представят в ближайшее время, вероятно, в ближайший понедельник или вторник, или в начале 2023 года, если помешает рабочий график к концу года.

Хотя текст (обращение к России – 24 канал) в большинстве своем ничем не примечателен, предоставление ему официального статуса стало бы значительным дипломатическим достижением, учитывая месяцы, которые пошли на его подготовку,

– подчеркивает издание.

Отмечается, что текст декларации согласовывался в основном между:

офисом председателя Европейского Совета Шарля Мишеля,

Еврокомиссией,

НАТО.

Какие тезисы содержит декларация

По информации Politico, в почти окончательном проекте ЕС и НАТО призывают Россию "немедленно прекратить эту войну и вывести свои войска из Украины", а также подтверждают свою "непреклонную и постоянную поддержку ее независимости".

В декларации страны также согласились "полностью поддерживать неотчуждаемое право Украины на самооборону и выбор собственной судьбы", и отмечают, что "жестокая война России" обострила продовольственный и энергетический кризис, который затронул миллиарды людей по всему миру.

В Украину едет еще больше помощи

Украина получит еще больше военной помощи для противодействия врагу от США. Как сказала госпожа посол США Бриджит Бринк, это стало ответом на цинические обстрелы врага 12 и 14 декабря. По ее словам, военная помощь уже в пути.

В СМИ активно обсуждают вероятность передачи США Украине систем противовоздушной безопасности Patriot. В частности, CNN написали, что подготовка по предоставлению Украине этих систем ПВО на финальной стадии.

Сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов решил подогреть интерес украинцев, опубликовав постер американского фильма Patriot, отметив, что "любит смотреть американскую классику".