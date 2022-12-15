Як пише видання із посиланням на власні джерела, очікується, що спільний заклик ЄС і НАТО офіційно оприлюднять вже незабаром.

Важливо Це дуже високого рівня технології, – військовий експерт припустив, коли Україна отримає Patriot

Відомо, що ця декларація готувалася понад рік, але затримувалася через напруженість у відносинах між Туреччиною і Кіпром. Раніше 2 дипломати зазначили, що документ представлять найближчим часом, ймовірно, в найближчий понеділок чи вівторок, або ж на початку 2023 року, якщо на заваді стане робочий графік під кінець року.

Хоча текст (звернення до Росії – 24 канал) здебільшого нічим не примітний, надання йому офіційного статусу стало б значним дипломатичним досягненням, зважаючи на місяці, які пішли на його підготовку,

– наголошує видання.

Зазначається, що текст декларації узгоджувався в основному між:

офісом голови Європейської Ради Шарля Мішеля,

Єврокомісією,

НАТО.

Які тези містить декларація

За інформацією Politico, у майже остаточному проєкті ЄС і НАТО закликають Росію "негайно припинити цю війну і вивести свої війська з України", а також підтверджують свою "непохитну і постійну підтримку її незалежності".

У декларації країни також погодилися "повністю підтримувати невідчужне право України на самооборону і вибір власної долі", та наголошують, що "жорстока війна Росії" загострила продовольчу та енергетичну кризу, яка зачепила мільярди людей по всьому світу.

До України їде ще більше допомоги

Україна отримає ще більше військової допомоги для протидії ворогу від США. Як сказала пані посол США Бріджит Брінк, це стало відповіддю на цинічні обстріли ворога 12 та 14 грудня. За її словами, військова допомога уже в дорозі.

У ЗМІ наразі активно обговорюють ймовірність передачі США Україні систем протиповітряної безпеки Patriot. Зокрема, CNN написали, що підготовка щодо надання Україні цих систем ППО на фінальній стадії.

Вчора секретар РНБО Олексій Данілов вирішив підігріти інтерес українців, опублікувавши постер американського фільму Patriot, зауваживши, що "любить переглядати американську класику".